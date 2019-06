Campanii spectaculoase de la creativi de top și studiouri de VR/AR si video gaming, la cel mai amplu festival dedicat transformării digitale organizat vreodată în România

Festivalul care aduce săptămâna viitoare (joi si vineri) la Bucuresti peste 150 de speakeri de la marile companii din digital si tehnologie, iCEE.fest vine anul acesta cu un nou concept - UPGRADE 100 - și cu o agendă care conține 11 teme și linii de conținut variate.

Printre cele 11 linii de conținut se vor trata de la subiecte legate de video gaming, publicitate online si viralitate, până la jurnalism și PR, continuând cu VR/AR și experimente de comunicare, e-commerce, fintech, e-health și din multe alte direcții care analizează schimbările radicale prin care trec business-ul, societatea și chiar democrația.

Printre cele 8 tipuri de bilete puse la dispoziție de organizatori, oamenii de creație, strategie, PR, marketing și comunicare beneficiază de un bilet de intrare special - Creativity Pass.

Creație, VR & video gaming pe UPGRADE Stage 1

>>> Numit ”Digital Commercial Individual of the Year”, Jonathan Kitchen (Jungle Creations) dezvoltă noi modalități prin care brandurile pot să se conecteze cu audiențele lor.

Iată două proiecte de la Jungle Creations, compania care are 80 milioane followers generând 5,5 miliarde de vizualizări

Little Cassanova, cu YOTY

Little Casanova - Share with a friend who could learn from this kid

World Destruction, cu WWF

Jungle Creations & WWF - A Case Study

>>> Într-o carieră de peste 20 de ani, Myles Lord (Serviceplan) a adunat numeroase premii internaționale, incluzând 5 Golden Lions la Cannes, 2 Grands Prix la ADC și 2 Grands Prix la Eurobest.

Iată două dintre ultimele sale proiecte:

”Gender Pay Gap in Germany”

Case Film | BVG world's first women's ticket

”About Berlin Wall”

>>> Patrick Givens va vorbi despre ”superputerile marketingului modern”. Patrick este VP la VaynerMedia – agenție deținută de celebrul Gary Vaynerchuk.

”Harry Caray's Last Call”

Budweiser Chicago Cubs 2016 World Series Champions Harry Caray’s Last Call Fly The W

”ICC's Discovery of True Soccer Heroes”

International Champions Cup: The Inspiring Power of Soccer

>>> Insight-uri despre impactul XR în marketing și branding va prezenta Sami Hamid de la Glitch Studios, o agenție de VR/ AR/ XR cu birouri în Osla, Istanbul și Londra.

Virtual reality showroom

Eltek VR Experience

Eltek VR Experience from Glitch Studios on Vimeo.

Drink in VR

Drinking Experience

Drinking Experience from Glitch Studios on Vimeo.

>>> În ultimii 5 ani, Daniel Cheetham a construit divizia tech de la Happy Finish, un grup din care acum fac parte ingineri, artiști, povestitori și cercetători. Proiectele lor vorbesc despre această muncă de echipă:

”Drowning in plastic”

Drowning in Plastic Bottles

”Molton Brown”

Molton Brown Christmas 2018 Muddled Plum Animation

Pe site-ul festivalului puteți găsi detalii, studii de caz spectaculoase și un preview a ce va fi pe scenele UPGRADE 100, care va avea loc în Bucuresti, la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City, în 13 si 14 iunie. Adică săptămâna viitoare – e ultima șansă să ajungi acolo.

Celor 11 linii de conținut se adaugă speakeri-vedetă precum Salim Ismail, co-fondator „Singularity University”, psihologul Davin JP Phillips sau futurologul Matthew Griffin.

iCEE.fest: UPGRADE 100 are loc la Bucuresti in perioada 13-14 iunie 2019, pentru al 8-lea an consecutiv, și este realizat cu sprijinul Orange, Nissan, George / BCR, Coca-Cola, GLO, mPlatform, MedLife, Verizon Media, SalesForce, MedLife și a altor susținători.