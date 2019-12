INCENDIU DE PROPORȚII în Câmpia Turzii: O hală în care s-au investit 4 milioane de euro s-a făcut scrum (VIDEO)

Incendiu devastator la o hală din Câmpia Turzii. Clădirea a fost cuprinsă din senin de flăcări, iar cei care au dat alarma au fost angajaţii. Fumul negru şi dens se putea observa de la kilometri distanţă, informează B1 TV. Autorităţile au emis şi o avertizare RO-ALERT. Pompierii urmează să stabilească de la ce a pornit totul.

