„Campionul cu pagaia ruptă”, despre copilărie, cariera uriașă și dragostea pentru Deltă, în direct pe B1 TV. Ivan Patzaichin: Întotdeauna am vrut ca România să fie la înălțime (VIDEO)

Multiplul campion olimpic Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari sportivi români din toate timpurile, a venit în studioul B1 TV, duminică seară, și a vorbit despre anii copilăriei, dar și despre momentele carierei sau dragostea pentru Delta Dunării, al cărei veritabil ambasador este.



„Campionul cu pagaia ruptă”, despre copilărie, cariera uriașă și dragostea pentru Deltă, în direct pe B1 TV





„Într-adevăr, încă de la 17 ani, de când am plecat din Deltă, întotdeauna am reprezentat România cu bucurie și cu dragoste, și cu sufletul, și întotdeauna am vrut să fie la înălțime, iar de fiecare dată tot ce realizam, întotdeauna, îmi reproșam că am obținut datorită faptului că m-am născut acolo unde m-am născut și datorită oamenilor de acolo, prin educația pe care am primit-o de la ei față de oameni, față de respect, față de muncă, față de tot ce te înconjoară, mai ales de natură. Întotdeauna am zis că trebuie să mă întorc înapoi, trebuie să ofer și eu ceva pentru ei. Asta a fost ideea mea încă din anul 2000, să creez o asociație în care să vin, să fac ceva pentru oamenii de acolo, ceva ce poate să facă o asociație, că și pentru noi este foarte greu să facem anumite proiecte, dar încercăm să facem proiecte-pilot, proiecte mici în care să le arătăm oamenilor că se poate și așa”, a declarat Ivan Patzaichin.

Cvadrupul câștigător al aurului olimpic (19768, 1972, 1980 și 1984) și triplu medaliat cu argint (1980, 1984, 1972), Ivan Patzaichin este cel mai titrat canoist din istoria României. Întrebat de Silviu Mănăstire dacă, pe fondul performanțelor sale de la Olimpiade, nu a avut oferte de a rămâne peste hotare, el a răspuns: „Cum să nu? Sigur! Am avut de fiecare dată oferte. Oferte din Canada, din America, din Brazilia. Chiar și după Revoluție am avut oferte. Întotdeauna m-am gândit că dacă rămân nu mai am nicio șansă să mă întorc și eu am ținut foarte mult la părinți, la cei din jurul meu și mai ales la prieteni. Când te gândeai că dacă rămâi (n.r. – peste hotare) n-o să ai ocazia niciodată să te mai întâlnești cu prieteni și cu cei pe care îi iubești... asta mă îngrozea întotdeauna. Eram primul întotdeauna la avion, la autocar, să nu întârzii, să nu cumva să plece”.

Născut în 26 noiembrie 1949 în satul Mila 23 din județul Tulcea, Ivan Patzaichin este extrem de atașat de plaiurile natale și de Delta Dunării. Astfel, el a înființat Asociația „Ivan Patzaichin – Mila 23”, cu misiunea asumată de a proteja biodivesitatea culturală şi naturală a zonelor cu ape din România, de a readuce în actualitate tradiţiile românești, de a promova profilul cultural și pe cel natural ale Deltei Dunării și de a încuraja un stil de viață sănătos prin practicarea mișcării și sporturilor în aer liber.

Referitor la momentele din copilărie, în care era nevoit să vâslească zeci de kilometri, între Mila 23 și Tulcea, pentru a-l ajuta pe tatăl său să aducă lemne „pentru o iarnă întreagă”, Ivan Patzaichin a povestit: „Aveam planul foarte bine organizat. Plecam seara, pe înserat, și toată noaptea – era de în jur de 40 de kilometri distanța pe care trebuia să o parcurgem. Ducându-ne, era chiar contra curentului apei și ajungeam dimineața acolo. În timpul zilei, tata era cu tăiatul și eu trebuia să car, și să încărcăm în barcă, după o noapte nedormită, dar asta nu era nimic, că noaptea următoare trebuia să ajungem acasă. Era și barca încărcată, mergea foarte greu și eu eram încă un copil. Aveam 13, 14 ani. Tata era separat într-o barcă, că asta era problema, că trebuia să aducem lemne pentru o iarnă întreagă. Ca să nu facă tata două drumuri, mergeam împreună cu două bărci mari. Mai adormeam, vă dați seama că nu rezistam, dar tata, fiind în față, întotdeauna simțea foarte bine ce se întâmplă. Mai intram cu barca în stuf...”



Ivan Patzaichin, decorat cu Ordinul Național „Steaua României”





Președintele României, Klaus Iohannis, l-a decorat cu Ordinul Național „Steaua României” pe Ivan Patzaichin în 2019, chiar în ziua în care marele sportiv român a împlinit 70 de ani.

„Onorăm astăzi un simbol național, o legendă vie, care a oferit românilor mari momente de mândrie și bucurie: Ivan Patzaichin. Semnificația acestei ceremonii se potrivește foarte bine cu cea a alegerilor prezidențiale de acum două zile. Iată că așa a fost să fie, la primul eveniment public după scrutinul din 24 noiembrie, când românii au fost campionii pro-democrație, să îl sărbătorim pe cel care a intrat în istoria olimpismului drept «campionul cu pagaia ruptă». Ivan Patzaichin a urmat principiul fundamental al oricărui învingător de ieri sau de astăzi: dacă ai un vis și crezi în puterea ta de a-l îndeplini, nimic nu îți poate sta în cale, nici măcar ciotul de vâslă”, sublinia șeful statului.