”Canalul Suez”, documentar de excepție vineri seară, ora 23:10, pe B1 TV - Despre rolul crucial al Canalului Suez în comerțul maritim global, crizele și conflictele declanșate pentru controlul asupra sa

Vineri, de la ora 23.10, B1 TV va difuza documentarul de excepție ”Canalul Suez”, despre rolul crucial jucat de aceasta rută în comerțul maritim global în ultimele două secole și conflictele majore declanșate pe controlul asupra sa. Documentarul detaliază și provocările cu care s-au confruntat inginerii în realizarea canalului, precum și procesele de modernizare și extindere prin care acesta a trecut.

Telespectatorii B1 TV au ocazia să afle numeroase informații și să pună astfel într-un context mai larg criza recentă generată de blocarea navei Ever Given în Canalul Suez, incident care a dus la pierderi de miliarde de euro și la perturbarea comerțului maritim global. Aproximativ 400 de vase au așteptat deblocarea Canalului Suez, inclusiv nave care transportau zeci de mii de animale vii din România.

Efectele se văd și acum, căci autoritățile egiptene au anunțat că sechestrează nava port-container până la achitarea de către proprietari a sumei de 900 de milioane de dolari ce reprezintă despăgubiri pentru costul deblocării navei.

”Canalul Suez”, documentar de excepție difuzat vineri, de la ora 23.10, pe B1 TV

Filmul prezintă rolul major pe care l-a avut Canalul Suez în comerțul maritim global din ultimele două secole. Realizarea sa a dus la o schimbare a comerțului dintre Europa și Asia, dar a fost și în mijlocul unor mari tensiuni politice și militare. Criza Canalului Suez din 1956 este un capitol important al secolului al XX-lea, conflictul dintre Egipt pe de-o parte și Marea Britanie, Franța și Israel de partea cealaltă, fiind un moment de cotitură în politica din regiune.

Documentarul ”Canalul Suez” pune accentul pe istoria acestui canal, modul în care a fost construit, dar și provocările cu care s-au confruntat inginerii care au realizat canalul, atât în secolul al XIX-lea, cât și în secolul trecut. De asemenea, modernizarea și extinderea Canalului Suez în ultimii șapte ani este un element prezentat în acest film.

Realizatorii documentarului au urcat și la bordul unei nave de transportat containere de mari dimensiuni, în timpul trecerii acesteia prin Canalul Suez.

Canalul Suez, blocat - O criză care a lovit comerțul maritim global

Amintim că, la finele lunii martie, nava Ever Given, cu o lungime de 400 de metri, a eşuat pe diagonala Canalului Suez, din cauza vântului puternic și a unei furtuni de nisip. Au fost astfel blocate ambele sensuri ale canalului. Autoritatea Canalului Suez a început o investigaţie pentru a stabili cauza exactă a eşuării navei.

Blocarea canalului a perturbat lanţurile mondiale de aprovizionare, în condiţiile în care acestea erau oricum afectate de pandemie. Pierderile sunt estimate la un miliard de dolari.

Prin Canalul Suez tranzitează circa 30% din traficul maritim mondial de transport containere şi circa 12% din comerţul global de bunuri. În 2020, au trecut prin această cale maritimă cel puţin 18.840 de nave.

După o operațiune dificilă, care a durat zile în șir, nava a fost în cele din urmă ranfluată. Autoritățile de la Cairo au anunțat, însă, că sechestrează nava până la achitarea de către proprietari a sumei de 900 de milioane de dolari, bani ce reprezintă despăgubiri pentru costul deblocării.

Ever Given are 400 de metri lungime și cântărește 200.000 de tone, având o capacitate maximă de 20.000 de containere.

