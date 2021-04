Când a aflat, de fapt, Vlad Voiculescu despre tragedia de la "Victor Babeș"

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, a precizat marți dimineață că ministrul Sănătății a fost la "Victor Babeș" de la ora 17.00, însă Vlad Voiculescu a susținut, într-o postare pe Facebook, cu o seară în urmă că a aflat despre problemele de la spital "în jurul orei 18.30".

"Dânsul a fost acolo de la ora 5.00, a fost primul printre cei de acolo", a spus Andreea Moldovan marți dimineață.

"Azi în jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienții COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii și conducerea spitalului. Cinci dintre ei au fost trasferați în siguranță. Trei dintre ei, din păcate, nu au putut fi salvați", scria Vlad Voiculescu pe Facebook, seara trecută.

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a declarat că a aflat despre tragedia de la spitalul ”Victor Babeș” după ora 17:00 și că a fost sunat de ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, după ora 18:00.

"Inițial am aflat în jurul orei 17.20 că este o problemă. (...) Eu mai degrabă pot să spun că dânsul (Vlad Voiculescu - n.r.) m-a sunat prima dată și nu am sunat în alte părți. Eram în discuții să văd că situația este sub control. Dânsul m-a sunat dar după ora 18.00. M-a sunat și am explicat toată situația care este și în ce situație ne aflăm. Deja era anunțat și noi l-am informat până la ce nivel am ajuns", a afirmat Arafat, într-o conferință de presă.

Secretarul de stat Raed Arafat, explicații despre tragedia de la ”Victor Babeș”

Luni, instalația de oxigen de la unitatea mobilă ATI a spitalului ”Victor Babeș” s-a defectat și trei pacienți COVID au decedat. Alți cinci au fost transferați la alte unități medicale din Capitală.

Secretarul de stat a explicat faptul că a fost o problemă de creștere bruscă a presiunii de oxigen în TIR, care a făcut ca aparatele să intre în sistem de autoprotecție și să se oprească. Nu se știe deocamdată ce anume a determinat creșterea bruscă a presiunii.

„Era un reprezentant al firmei care întreține ventilatoarele în curtea spitalului când s-a întâmplat această situație - din informațiile pe care le avem - dar nu a dorit să intre în TIR și să ajute acolo, având în vedere că în TIR sunt pacienți COVID. Chiar dacă i se ofereau materiale de protecție, tot a preferat să rămână afară și să dea indicații colegilor din interiorul TIR-ului”, a mai declarat Arafat.

El a dat apoi asigurări că nimic nu a fost improvizat și că TIR-ul în cauză a funcționat luni de zile.