Când ajunge în România următoarea tranșă de vaccin anti-COVID-19 și cât va dura imunizarea populației

Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare anticoronavirus la nivelul României, a declarat, vineri, că a doua tranșă de vaccin împotriva COVID-19 va ajunge în România pe 28 decembrie.

„Se estimează că pe 28 decembrie, este o estimarea, vom știi cu două zile înainte, dar calendarul de livrare se a derula săptămânal, practic în fiecare săptămână vor ajunge circa 140-150.000 de doze în România", a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare anticoronavirus.

În ceea ce privește fracția de cetățeni care trebuie să fie vaccinați pentru a obține rezultate îmbucurătoare, Raed Arafat a declarat că va fi nevoie de mai mult de jumătate din populație să fie imunizată.

”Noi avem nevoia de a vaccina între 60-70% din populație, dacă vrem să întrerupem cercul vicios, dar acest lucru depinde bineînțeles și de participarea populației și va dura câteva luni de zile. Începerea vaccinării nu înseamnă că problema s-a rezolvat, că ne relaxăm că scoatem masca și nu ne mai interesează. Este un pas, care dacă este urmat corect, poate duce la întreruperea cercului vicios.”a spus Raed Arafat.

Potrivit dr. Valeriu Gheorghiţă, "la un nivel de acoperire vaccinală şi o imunizare colectivă la circa 60% - 70%, practic, din punct de vedere epidemiologic, consecinţele negative se diminuează substanţial, circulaţia virusului scade foarte mult şi atunci putem într-adevăr să vorbim de o relaxare a restricţiilor".

