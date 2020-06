Când ar putea fi gata primul vaccin românesc împotriva noului coronavirus

Dezvoltarea vaccinului românesc anti-COVID prinde contur. Săptămâna trecută, centrul OncoGen din Timișoara anunța într-un mesaj pe Facebook, că a semnat un parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” pentru a crea un posibil vaccin românesc împotriva coronavirusului. Pentru acest proiect, statul alocă o finanțare de 3,5 milioane de lei. Deși multă lume a fost sceptică, OncoGen a dezvoltat vaccinul, care a și fost testat chiar de către doctorul Virgil Păunescu. Primele teste ar fi dat rezultate favorabile. Totodată, profesor doctor Mircea Ioan Popa a spus că perioada de testare este de 18 luni.









Primul vaccin românesc împotriva noului coronavirus a fost testat de un medic din Timișoara





Amintim că Institutul de imunologie din Timișoara a anunțat încă de la începutul pandemiei că are o formulă după care s-ar putea dezvolta un vaccin românesc împotriva cnoului coronavirus. Deși multă lume a fost sceptică, OncoGen a dezvoltat vaccinul, care a și fost testat chiar de către doctorul Virgil Păunescu. Primele teste ar fi dat rezultate favorabile.

„Mi-am administrat vaccinul pe care am anunțat că l-am pus la punct încă din luna februarie. Între timp am primit substanțele, proteinele care compun acest vaccin, și pentru că vrem să colaborăm, și vom colabora cu Institutul Cantacuzino ne-am gândit să îl facem cât mai simplu posibil. Se administrează sub formă de aerosol sau de picături. Eu mi-am administrat picături intranazale într-o soluție de vitamina A. Am făcut acest gest pentru că ne-am împotmolit, pe de o parte cu cercetările din lipsă de fonduri, pe de altă parte pentru că eu oricum sunt investigatorul principal în acest subiect și sunt cel mai, să zic așa, nu îndreptățit, dar cel mai potrivit să observ ceea ce se întâmplă dacă te vaccinezi – care sunt reacțiile postavaccinale, care sunt efectele secundare în mod deosebit, pentru că această fază a testării, în general este legată de siguranța vaccinului”, a declarat Virgil Păunescu.

Vaccinul românesc dezvoltat de OncoGen împotriva coronavirusului va fi administrat intranazal, fie sub formă de picături, sau prin pulverizare.

"Împreună facem tot posibilul pentru a dezvolta producţia de vaccinuri în ţara noastră, inclusiv a vaccinului împotriva Covid-19 dezvoltat de Centrul OncoGen. Avem convingerea că Institutul Cantacuzino poate contribui substanţial la materializarea acestor obiective prin reînceperea producţiei de vaccinuri", a transmis Virgil Păunescu, directorul centrul OncoGen din Timişoara, într-o postare pe Facebook.









Când va fi gata vaccinul românesc împotriva noului coronavirus





Profesor doctor Mircea Ioan Popa, reprezentant al Institutului Cantacuzino, a spus că perioada de testare este de 18 luni, iar în acest moment este foarte greu de spus când va ajunge vaccinul pe piață.

„Avem la dispoziție maxim 18 luni și speranța noastră este ca, într-un număr de luni, să putem să vă anunțăm că avem ceva nou de spus față de momentul de astăzi (…) Produsul realizat de colegii din Timișoara este aproape gata pentru a fi pus la dispoziție pentru începerea acestui proiect, e un proiect de cercetare și întotdeauna o cercetare știi că o începi și încerci să o duci la bun sfârșit, dar pot apărea lucruri pe care nu le poți gândi de la început", spune profesorul Ioan Popa despre vaccinul românesc împotriva coronavirusului, potrivit Digi24.









Cercetările medicilor români, recunoscute de Organizația Mondială a Sănătății și de Guvernul Britanic









Stădaniile medicilor de la Centrul OncoGen sunt recunoscute atât de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) cât și de Guvernul Britanic. Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Andrew Noble, a discutat la telefon cu profesorul Virgil Păunescu, directorul Centrului de Cercetări OncoGen.

“Am apreciat oportunitatea de a afla de la domnul profesor Păunescu despre evoluţia testelor pentru vaccinul său şi suntem deschişi să sprijinim echipa sa pentru a intra în contact cu cercetători britanici, astfel încât să împărtăşească experienţe.

România ar trebui să fie mândră că a produs un vaccin potenţial, care va contribui la o mai mare cunoaştere a virusului. Finanțarea corespunzătoare a cercetării despre vaccinuri și împărtășirea rezultatelor eforturilor științifice reprezintă singura cale sigură de a învinge acest virus”, a spus ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Andrew Noble.

Amintim că echipa de la Timișoara lucra de ani de zile la găsirea unui antidot pentru cancer. Astfel că, în momentul când a izbucnit pandemia, o parte dintre cercetările văcute pe viruși până la acel moment i-a ajutat să înțeleagă boala Covid-19. Au lucrat intens, iar rezultatele au venit la scurt timp.