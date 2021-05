Când ar putea începe vaccinarea copiilor între 12 și 15 ani. Valeriu Gheorghiță: Avem o capacitate suficient de crescută în centre și putem să asigurăm imunizarea celor care se prezintă (VIDEO)

Vaccinare de sărbătoare în România. De Ziua Copilului, tinerii vor avea prioritate la vaccinarea anti-COVID-19 în toate centrele din țară. Momentan, doar cei peste 16 ani, dar Agenția Europeană a Medicamentului a autorizat, vineri, folosirea serului Pfizer - BioNTech și pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani. Despre vaccinarea acestora a vorbit, în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Luiza Cergan, medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19.

