Dr. Raed Arafat a anunțat în cursul zilei de luni, prelungirea stării de alertă. Pe fondul trendului descendent al cifrelor crizei COVID, secretarul de stat de la Ministerul de Interne a vorbit și despre scenariul în care România va renunța la starea de alertă.

Șeful DSU nu a precizat un termen precis, însă a anunțat că se ia în calcul acest scenariu, care ar urma să fie implementat după ce se va constata o „stabilizare" din punct de vedere epidemiologic.

„Analiza care s-a făcut la CNCCI recunoaște că situația este spre îmbunătățire, dar va trebui să vedem luna asta ce urmează, dacă începe să urce numărul cazurilor. Starea de alertă ne pune la dispoziție să luăm niște măsuri necesare, de urgență. Când se stabilizează situația, când totul este OK, vom vedea. Într-o lună, două... Nimeni nu are niciun interes să țină România în stare de alertă cu o zi în plus.

Situația depinde de când vom ajunge la o stabilitate și când vom vedea că nu vom mai avea nevoie de ea. În secunda în care vedem stabilitate, evident că nu vom mai vedea motiv pentru prelungirea ei (n.r. - a stării de alertă).

Măsurile de relaxare vor fi luate treptat, așa cum a zis și dl. prim-ministru, pentru a relua activitățile cu cel mai mic risc posibil", a declarat Arafat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.