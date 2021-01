Când încep programările și unde au fost amenajate cele 8 centre de vaccinare din București, pentru cea de-a doua etapă a campaniei

În Capitală au fost amenajate 8 centre de vaccinare cu 23 de puncte pentru prima fază a celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare. Prefectura București a anunțat că startul campaniei va fi în data de 18 ianuarie, iar programările cetățenilor încep de vineri, 15 ianuarie. Mai mult decât atât, pentru perioada ce urmează, autoritățile urmează să mai pregătească încă 29 de centre de vaccinare pentru bucureșteni.

Etapa a II-a a campaniei de vaccinare începe din 15 ianuarie

Vineri, 15 ianuarie, începe etapa a II-a a campaniei de vaccinare, moment în care se vor putea imunica adulții cu vârste de peste 25 de ani, persoanele care suferă de boli cronice și persoanele care desfășoară activități esențiale. Tot vineri, a anunțat că va primi prima doză de vaccin și președintele Klaus Iohannis.

Începând de vineri, 15 ianuarie, Prefectura a anunțat că cetățenii care doresc să se vaccineze împotriva noului coronavirus se vor putea programa în platforma online:https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login , urmând ca procesul de inoculare al serului să înceapă în ziua de 18 ianuarie.

Ce persoane intră în cea de-a doua etapă de vaccinare din România

Etapa a II-a de vacciare este dedicată persoanelor cu drag ridicat de risc, vârstă de peste 65 d eani, bolanvii care suferă de o afecțiune cronică și lucrătorii din sectoarele esențiale.

La nivelul Capitalei, în categoria vârstinicilor din centrele rezidențiale, potrivit datelor de la DSP se încadrează un număr de 2026 de bătrâni și 352 de angajați.

Tot în etapa a doua a campaniei de vaccinare intră și persoanele care suferă de boli cronice. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță a anunțat marți, în timpul unei conferințe de presă că „pentru persoanele care sunt în evidență cu boli cronice, sub vârsta de 65 de ani, programarea se face în mod corect prin medicul de familie (...) Dacă persoana respectivă nu are acces la un medic de familie sau nu are medic de familie, se poate face programare prin serviciul de call center, individual, pe pagina web, prin direcția de asistență socială sau, la fel, prin intermediul aparținătorilor”.

Lista bolilor cronice pentru etapa a II-a de vaccinare

În categoria persoanelor care suferă de boli croncie ce încadrează, indiferent de vârstă, orice persoană care suferă de una dintre următoarele afecțiuni:

diabet zaharat,

obezitate,

alte boli metabolice,

inclusiv congenitale,

afecțiuni cardiovasculare,

afecțiuni renale,

afecțiuni oncologice,

afecțiuni pulmonare,

afecțiuni neurologice,

inclusiv sindromul Down,

afecțiuni hepatice moderate/severe, afecțiuni autoimune, imunodepresii severe (pacienți transplantați, cu consult medical prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectați cu HIV/SIDA).

Imunizarea în cea de-a doua etapă începe pe 18 ianuarie

Potrivit datelor de la Prefectura București, procesul de vaccinare va începe în data de 18 ianuarie, iar programările se vor putea face începând cu data de 15 ianuarie. La nivelul municipiului București s-a decis amenajarea a 8 centre d evaccinare cu 23 de puncte.

Centrele de vaccinare anti-COVID din București

Spitalul Clinic Colțea (centrul ambulatoriu pentru sportivi) – 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Calea Dudești, nr.104-122, București

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca - 1 centru cu două puncte de vaccinare / Calea Floreasca, nr. 8, București

Institutul Național de Boli Infecțioase Prof.Dr Matei Balș - 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Strada Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, București

Institutul Peneumofiziologie Marius Nasta - 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Șoseaua Viilor, nr.90, București

Spitalul Obregia – 1 centru cu două puncte de vaccinare / Aleea Argeșelu, nr.8, București

Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă - 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Strada Panduri, nr.22, București

Spitalul Universitar de Urgență - 2 centre cu cinci puncte de vaccinare / Splaiul Independenței, nr.69, București.