Când NU chiar înseamnă NU. Cum arăți copilului că vorbești serios

Cand educi un copil, il formezi si raspunzi de viata lui, sunt foarte multe situatii ale vietii curente in care tu, ca adult si ca parinte, trebuie sa iti impui punctul de vedere si lucrurile trebuie sa fie facute asa cum tu decizi, asumandu-ti raspunderea. Si acum nu vorbim despre lucruri de genul cum e mai bine, sa il lasam pana la ora 20 seara sau pana la 21,30, ci despre situatii importante sau care vizeaza securitatea copilului si in fata carora un NU ferm al tau trebuie sa insemne NU si pentru copil, iar el trebuie sa te asculte. De exemplu: nu te duci pe balcon nesupravegheat; nu treci strada fara sa te tina un adult de mana; nu deschizi usa niciunui strain, nu te joci cu chibriturile, etc.

Ce te faci insa cand copilul nu intelege fermitatea acestui NU al tau?

Fie pentru ca asa s-a obisnuit, ca este loc de intors, fie pentru ca este rasfatat, fie este prea mic sa inteleaga consecintele neplacute sau chiar dramatice ale faptului ca nu iti asculta interdictia ferma.

In fapt, sunt asa de multe situatii zi de zi in care avem tendinta sa le spunem NU copiilor, fie pentru ca asa e mai comod pentru noi, fie pentru ca suntem in fata unor situatii in care reactionam asa cum stim si noi de la parintii nostri, neinsemand neaparat ca este mai bine, incat sufocam copiii cu atat de multe restrictii. In fata unora dintre ele mai cedam, dandu-ne seama ca exageram si ca trebuie si copilul sa fie lasat mai liber, sa descopere lumea in care a venit. Insa asa se creeaza compromisul, iar copilul nu are capacitatea de a discerne de care NU al parintelui chiar trebuie sa asculte si cand inca mai e loc de negociat.

Multi parinti simt ca este important sa explice copiilor lor motivele pentru care le cer sa faca ceva sau altceva.

Putini dintre noi realizam ca atunci cand ne dorim ca cel mic sa inteleaga ce i se cere foarte usor trecem in zona „vrem aprobarea lor”, cea in care ne dorim ca ei sa accepte, sa fie de acord cu motivele noastre de parinti.

Cand acest lucru se intampla, de regula parintele ramane blocat intr-un cerc vicios in care explica si iar explica, vorbeste si iar vorbeste copilului, ca acesta sa inteleaga de ce este important de data asta sa faca asa cum spune parintele.

