Când se va deschide metroul din Drumul Taberei. Magistrala 5, gata de inaugurare

Metroul din Drumul Taberei este aproape gata de inaugurare, potrivit anunțului făcut de autorități. Cu toate acestea, deschiderea oficială depinde de semnarea procesului verbal de recepţie. Această procedură, la rândul ei depinde de doar câteva obiecţii din partea ISU, a preccizat premierul Ludovic Orban, vineri, în timul unei vizite de lucru la Orșova.

Premierul României a anunțat când se va deschide Metroul Drumul Taberei

Premirul României, Ludovic Orban, a declarat că deschiderea oficială a metroului din Drumul Taberei mai depinde de câteva obiecții ale ISU care trebuie soluționate cât mai curând.

“În momentul de faţă, mai depinde de doar câteva obiecţii din partea ISU pe care le-am discutat şi cu domnul ministru şi cu conducerea Metrorex, pentru care se lucrează. Rezolvarea acestor obiecţii se va face într-un timp relativ scurt, de ordinul zilelor, nu de ordinul săptămânilor sau lunilor, aşa cum am văzut în tot felul de speculaţii pe această temă”, a afirmat Orban.

Inclusiv secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Scriosteanu este d epărere că cetățenii nu mai au mult de așteptat pentru a circula pe Magsitrala 5 de metrou, care a fost de altfel recepționată.

”Am recepționat Magistrala M5! Foarte curând cetățenii vor putea călători pe noul tronson de metrou. Este o veste pe care îmi doresc să v-o dau de câteva luni, de când supraveghez lucrările la Magistrala M5. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, m-a desemnat să supraveghez finalizarea Magistralei M5, iar la data de 26 iunie 2020, Primul Ministru Ludovic Orban mă responsabiliza public, în ședință de Guvern, legat de urgentarea lucrărilor. (...) Am fost de peste 80 de ori pe șantierul M5, am căutat să rezolv toate detaliile birocratice pe care ministerul pe care îl reprezint ori Guvernul României le-ar fi putut descâlci. Am încercat să înțeleg ce se întâmplă și cum se pot rezolva întârzierile, care se tot acumulau. Am făcut propuneri de înlocuire din funcții a persoanelor care nu colaborau pentru susținerea acestei lucrări și am cerut să se ia măsuri împotriva antreprenorilor care nu-și respectau termenii contractuali. Am susținut oamenii și companiile care au arătat interes, determinare, asumare pentru finalizarea acestui tronson de metrou, atât de important pentru Capitală, dar și pentru România”, a precizat secretarul de stat.

Recepția lucrărilor de la Magistrala 5 de metrou

La aproape nouă ani de la deschiderea primelor șantiere ale Magistralei 5, lucrările au ajuns la final. Vineri a avut loc recepția finală, după ce antreprenorii au remediat micile elemente ce au fost constatate la ședințele de recepție de mariți.

Acum, la testele dinamice se folosesc atât trenuri Bombardier, cât și trenuri vechi, IVA. Valoarea toatlă a proiectului de metrou Drumul Taberei – Eroilor este de 3,4 miliarde de lei. Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de rețea și la 63 de stații de metrou. Contractele pentru M5 din Drumul Taberei au fost semnate în primăvara anului 2011, iar lucrările au început la scurt timp după. Conform contractului, lucrările pentru galerii, stații și depou, urmau să fie de 36 de luni, adică 3 ani.