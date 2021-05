În această săptămână, în spațiul public au circulat informații contradictorii cu privire la vaccinarea anti-COVID-19. Pe de o parte, s-a manifestat o anumită îngrijorare cu privire la faptul că serul ar putea fi făcut contra cost. Pe de altă parte, premierul Cîțu a declarat că nu se va produce niciun fel de schimbare în politica de vaccinare.

Ludovic Orban a comentat marți, 25 mai, pe marginea acestui subiect. Președintele PNL crede că a fost vorba despre o eroare în transmiterea sau receptarea mesajul. De fapt, Orban spune că s-a referit la faptul că serul anti-COVID ar putea fi efectuat contra cost în momentul în care SARS-COV-2 va deveni „un virus banal".

„Sigur că am discutat cu domnul premier. Am văzut și declarația. Nu este neapărat o contradicție. Eu am spus că la un moment dat se va ajunge în momentul în care nu va mai reprezenta un pericol (n.r. - COVID). Se vede că pandemia de COVID a generat o situație economică, socială, psihologică dramatică. Eu nu am spus că acum se renunță la gratuitate. Se va ajunge la un anumit moment, când va deveni un virus banal, cum e virusul obișnuit de gripă, să se folosească mecanismul obișnuit de vaccinare", a declarat Ludovic Orban.

Declarațiile controversate ale lui Ludovic Orban

Ludovic Orban a comentat luni, 24 mai despre scenariul potrivit căruia serul anti-COVID va deveni contra-cost.

„Noi organizăm vaccinarea gratuită. Practic, statul român suportă toate costurile de vaccinare. E o situație excepțională, dar și aici aș spune că mai facem asta o perioadă de timp, până ajungem la un nivel de imunizare de grup, dar până la urmă se va merge pe mecanismul de la vaccinarea pentru gripă, unde numai persoanele vulnerabile vor fi vaccinate gratuit, celelalte categorii de cetățeni vor trebui să se vaccineze pentru că e răspunderea lor, aici e vorba de sănătatea fiecăruia dintre noi”, a declarat Orban.Mare atenție! De când se va plăti vaccinul anti-Covid-19? Anunțul oficial făcut de Ludovic Orban

Întrebat concret dacă românii ar putea să plătească pentru vaccinare, Orban a precizat: „Într-un viitor oarecare”.