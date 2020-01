Când vine iarna? Anunțul de ultimă oră al meteorologilor (VIDEO)

Deşi ianuarie ar trebui să fie cea mai geroasă lună a anului, după cum o spune şi numele său popular, prima lună a lui 2020 pare mai degrabă una de primăvară. În loc de ger, avem temperaturi chiar şi de 15 grade în timpul zilei, iar meteorologii spun că episoadele de iarnă severă vor veni mult mai târziu. Viscolul şi ninsorile sunt aşteptate în februarie.

Luna ianuarie şi-a pierdut eticheta de "gerar". În toată ţara, temperaturile sunt cu 5 grade peste cât ar fi normal. Zilele trecute am avut o maximă de 15 grade în zona Munteniei, iar vremea continuă să ne surprindă şi săptămâna viitoare.

Anomaliile de la început de an vin după ce şi sfârşitul lui 2019 a fost plin de recorduri neobişnuite. De altfel, anul trecut a intrat în istorie ca cel mai călduros de când se fac măsurători în România, adică din 1900.

