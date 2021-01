Când vom ajunge la imunizare în masă împotriva COVID-19 / Raed Arafat: În societate mereu va fi o parte care nu va vrea niciodată să se vaccineze. Acolo nu prea ai ce face (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, luni, că vom ajunge la o imunizare în masă împotriva coronavirusului atunci când 60 - 70% din populație va fi vaccinată. Asta depinde de cât de repede vor ajunge dozele în țară. O altă provocare este aceea de a convinge oamenii, dat fiind că vaccinarea nu este obligatorie, a mai precizat Arafat. Șeful DSU a primit luni prima doză din vaccin.

Întrebat când vom ajunge la imunizare în masă împotriva COVID-19, Raed Arafat a răspuns: „Când o să fie 60 -70% din populație vaccinată. În timp, depinde și de viteza cu care se furnizează vaccinul și, bineînțeles, cât e bine reușim să atragem oamenii la vaccin, pentru că, încă o dată, vaccinul fiind voluntar, nu e obigatoriu, nimeni nu obligă pe nimeni să se vaccineze. Asta înseamnă că e toată munca de convingere prin datele și răspunsurile care se dau, datele care se publică de către comitetul de vaccinere și sperăm ca, totuși, oamenii să înțeleagă explicațiile noastre și să înțeleagă că e spre binele lor acest lucru”.

Arafat a mai precizat că o parte din populație nu va vrea niciodată să se vaccineze, iar în acest caz particular nu mai e nimic de făcut: „Noi sperăm totuși că, din cei care sunt ezitanți, o să avem un număr important care va veni la vaccinare. E clar că în societate va fi întotdeauna o parte care nu va vrea niciodată. Acolo nu prea ai ce face. Dar e o parte care încă caută informații, iar rolul nostru e să le dăm transparent cât mai multe informații și asta vom face”.

Arafat a mai precizat că la DSU sunt patru - cinci colegi de-ai săi care nu vor să se vaccineze, dar doi dintre ei au fost infectați recent, deci au anticorpii. „Și sunt unii care vor informații mai multe, e normal, nu e la ordin. Noi explicăm și cine dorește se vaccinează”, a mai spus Raed Arafat.

