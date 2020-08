Membra USR care a încurcat orașul în care vrea să fie primar. S-a cerut respingerea candidaturii

Daniela Dolha, candidata USR-PLUS la Câmpia Turzii pentru functia de primar a făcut o greșeală monumentală, încurcând orașul în fruntea căruia vrea să ajungă, chiar la depunerea dosarului de candidatură. Femeia a scris că va candida pentru Turda.

Într-adevăr, ambele orașe se află în județul Cluj și pot fi confundate ușor de către un străin al locurilor, însă pentru un cetățean născut acolo, așa cum este Dolha, nu ar trebui să fie o problemă.

PNL a cerut respingerea în Instanță respingerea candidaturii

Candidatii PNL Campia Turzii au depus o contestatie la Judecatoria Turda, prin care solicita respingerea candidaturii, de vreme ce în document este mentionat faptul ca Daniela Dolha va candida pentru functia de primar la Turda, însă solicitarea lor nu a fost admisă, iar Dolha poate candida.SCADE VÂRSTA DE PENSIONARE, ÎN ROMÂNIA! VEZI LISTA CU JUDEȚELE ÎN CARE ROMÂNII VOR IEȘI MAI REPEDE LA PENSIE



"La o simpla lecturare a acestui document, validat de Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 2 Campia Turzii, se constata cu puterea evidentei ca doamna Daniela Dolha a fost desemnata de catre conducerea Aliantei USRPLUS sa candideze in municipiul Turda si nu in municipiul Campia Turzii. Apreciem ca acest document exprima vointa indubitabila a conducerii judetene a formatiunii politice USR PLUS", se mentioneaza in contestatia depusa de Sabin Ghemes, in calitate de reprezentant al PNL Campia Turzii, care solicita "respingerea acestei candidaturi", au cerut liberalii conform turdanews.net.





Reacția USR-PLUS după gafa monumentală

USR-PLUS a sărit în apărarea candidatei, argumentând că greșeala ei e una minoră în comparație cu schimbările benefice pe care le poate aduce societății, odată cu instalarea în scaunul de primar.

"In opinia PNL Campia Turzii, e firesc sa acuzi de incompetenta, complet gratuit, pe singurul candidat ce intr-adevar propune o schimbare in sistemul politic actual la nivelul admin. Candidatura Danielei Dolha e mai sanatoasa ca oricand si va asteptam la vot pentru a opri hotia, minciuna, administratia proasta si metehnele astea de ev mediu ce ne bantuie si azi in politica si presa locala.



Domnule Dorin Lojigan, Sabin Ghemes si ceilalti care ati condus orasul, noi nu va putem reclama la judecatorie pentru "erorile" acestea, dar cetatenii va pot exclude prin stampila de vot pe 27 Septembrie. Erorile domniilor voastre in cheltuirea banului public sunt pe finalul documentarii si unele arata ca foarte probabil veti vizita si Judecatoria Turda si Tribunalul Cluj", au transmis reprezentan'ii partidului.