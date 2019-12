UPDATE: La sosirea la Ministerul Justiției, Cătălin Predoiu a subliniat că sunt mai multe candidaturi depuse deja, dar așteaptă și alți procurori să intre în cursa pentru aceste poziții importante.

"Sunt mai multe candidaturi, sperăm să fie și altele. Mai este și astăzi o zi. Nu aș vrea să dau detalii privind numărul sau persoanele, pentru că nu doresc să influențez pe cei care se mai pot gândi că mai au timp să se înscrie”, a spus Predoiu, la sediul instituției.

Acesta a respins, însă, posibilitatea ca vreun parchet să rămână fără candidați.

Întrebat care ar fi portretul procurorului șef, Predoiu a subliniat că nu cere nimic altceva decât e precizat deja în condințiile de concurs.

"Cel care este descris în proceduri. Nimic în plus, nimic în minus”, a arătat Predoiu.

