VAL DE CANICULĂ la început de iulie: Temperaturile vor ajunge până la 38 de grade (VIDEO)

Luna iulie va debuta cu un val saharian de căldură. Temperaturile vor ajunge până la 37-38 de grade, zilele viitoare. Canicula se va instala încă de duminică în cea mai mare parte a țării, iar luni și marți temperaturile vor crește și mai mult.

Temperaturile vor urca și până la 38 de grade în unele zone din țară. Mai grav este faptul că, în marile oraşe, printre betoane, temperaturile resimțite vor fi însă și mai ridicate.

”Așteptăm valori de temperatură de până la 37 de grade. Canicula se instalează în toate zonele de câmpie, podiș din țară, atât în vest, în sud, în est și centru. În Capitală, luni, vor fi 35 de grade la umbră iar aceste valori se vor realiza pe fond de vreme frumoasă și fără precipitaţii”, a declarat meteorologul Viorica Dima.

Canicula se va instala în cea mai mare parte a țării. În jumătatea nordică, marți, se anunță și furtuni, iar vremea rămâne foarte caldă.

”În noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul zilei de miercuri astfel de manifestari ale instabilității respectiv averse, descărcări electrice, intensificări de vânt se vor semnala și în celelate regiuni ale țării, corespunzător cu creșterea gradului de acoperire a cerului cu nori și regimul termic marchează o scădere. Cu totul izolat în Lunca Dunării mai așteptăm valori de peste 35 de grade”, a mai explicat meteorlogul ANM.

Temperaturile maxime se vor încadra între 25 şi 32 de grade, iar cele minime între 12 şi 21 de grade, uşor mai coborâte în estul Transilvaniei, până spre 8 grade.

