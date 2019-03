Cannabisul apare în farmaciile din România! Ministrul Sănătății a confirmat anunțul

Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a confirmat că a început deja demersurile pentru ca terapia cu cannabis medicinal să ajungă și în România, potrivit Știrile Kanal D.

Demnitarul susține că, nu peste multă vreme, în România, tratamentul va putea fi prescris de doctori și cumpărat din farmacii. Această metodă ar putea fi folosită în lupta cu boli grave, precum cancerul sau epilepsia, scrie sursa citată. Astfel, tratamentul cu chimioterapie ar putea fi completat cu ulei de cannabis.

Confirmarea vine pe fondul anunțului făcut de Adele Chirică, mama unui copil diagnosticat cu o formă rară de epilepsie, care mărturisea că visează și luptă să aducă acest tratament revoluționar și în România, încă de când fusese la copiii care suferă de Dravet din Statele Unite ale Americii.

„Azi e o zi de scris istorie. Canabisul medicinal va fi legal in Romania , inclusiv cel cu Thc si mai mult decat atat va fi decontat. Visez si lupt pentru asta de cand am fost in America la copiii cu Dravet, tratati cu canabis. Sute de mii de bolnavi vor avea o sansa la viata. O sansa reala la.viata si mai ales o alta calitate a vietii. Ii eram datoare fiului meu sa o fac si pe asta. Si celorlalti care cred in mine mereu si neconditionat. Iar dorinta de a mi salva fiul, transforma orice imposibil in posibil”, a scris aceasta pe Facebook.