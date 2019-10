Muzica populară din România este din nou în doliu! Un îndrăgit cântăreț s-a stins din viață pe 12 octombrie, la 49 de ani, departe de casă, după ce a pierdut lupta cu o teribilă boală.

Este vorba despre Călin Horon, care era stabilit în Illinois, SUA, de aproape două decenii.

În 2016, Călin Horon fusese diagnosticat cu un cancer malignal de gradul IV, stadiu terminal.

“În 2016, am fost descoperit cu un cancer malignal de gradul IV, stadiu terminal, nu era nicio soluție. Am început chimioterapia, din trei în trei săptămâni (…). În 2017, am avut un accident pe trecerea de pieton, un băiat din Venezuela m-a luat din plin și m-a aruncat peste capota mașinii, și de acolo m-a scos Domnul. (…). În octombrie 2018, am hotărât să iau Legământul cu Domnul, deși am fost cântăreț de muzică populară timp de 24 de ani...

În noiembrie, am fost în căruț cu rotile, iar într-o lună de zile, Dumnezeu și-a arătat puterea Lui, îndurarea și mila Lui, că are îndurare de fiecare. Am fost un gunoi, un nenorocit în fața lui Dumnezeu. N-am știut că există Dumnezeu până la 46 de ani, deși am trecut prin muzica folclorică prin toate păcatele lumii”, dezvăluia Călin Horon, în urmă cu doar câteva luni, în cadrul unei mărturii la Biserica Maranata din Phoenix, Arizona, potrivit crestintotal.ro.

Membru al bisericii Ghetismani din Chicago, el va fi înmormântat sâmbătă, la o săptămână de când a murit.

