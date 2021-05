Capitala, aproape de pragul de 1,5 infectări la mia de locuitori. Prefectul Alin Stoica: Dacă lucrurile se vor menține pe trend descendent, atunci vom lua decizia de a relaxa un pic măsurile (VIDEO)

Bucureștiul este aproape de pragul de 1,5 infectări la mia de locuitori, adică de o nouă relaxare a restricțiilor. Ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență în care se va decide ridicarea unor măsuri ar putea avea loc în următoarele zile, dacă se va menințe trendul de scădere a ratei de infectare. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Aneta Sîngeorzan, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat că situația trebuie urmărită cu mare atenție și că este puțin îngrijorat de o posibilă influență asupra numărului de infectări a perioadei Sărbătorilor Pascale, când mai multe măsuri au fost relaxate.

”Și eu mi-aș dori o periodă de relxare, dar trebuie să fim atenți în această perioadă. Am ajuns aproape de 1,5 și vom vedea dacă vom scădea sub pragul de 1,5 și vom observa timp de 48 de ore acest lucru. Să nu uităm că suntem la aproximativ 10 zile de la perioada de Paște, când lucrurile au fost un pic mai relaxate și sunt un pic temător că vom vedea o oarecare influență din acea zonă. Dacă lucrurile se vor menține pe trend descendent, atunci vom lua decizia de a relaxa un pic măsurile de siguranță, respectiv permiterea a 50% capacitate pentru săli de spectacole, pentru restaurante, s-ar putea organiza spectacole în regim drive-thru sau în aer liber cu până la 300 de spectatori. Trebuie să urmărim cu atenție situația”, a explicat Alin Stoica.

