Capitala are o incidență de 2,81. Cum arată situația la nivelul județelor (FOTO)

Municipiul București are o incidență cumulată a cazurilor de 2,81, potrivit datelor prezentate vineri de către Grupul de Comunicare Strategică. Capitala este urmată de județele Alba (2,56), Vâlcea (2,5), Cluj (2,24) și Bacău (2,13), Sălaj (2,07), Harghita (1,92), Teleorman (1,91), Timiș (1,76), Iași (1,76), Arad (1,66), Vaslui (1,63), Brașov (1,69), Vaslui (1,63), Prahova (1,61), Mureș (1,6), Neamț (1,57), Ilfov (1,54).

Cum arată situația la nivelul județelor din punct de vedere al incidenței

În schimb, potrivit graficului, județele care s-au clasat sub pragul de 1,5 sunt Dâmbovița (1,49), Caraș-Severin (1,43), Sibiu (1,41), Galați (1,4), Brăila (1,29), Dolj (1,27), Covasna (1,25), Constanța (1,24), Suceava (1,17), Bihor (1,16), Maramureș (1,14), Hunedoara (1,1), Giurgiu (1,06), Ialomița (1,03), Gorj (1), Bistrița-Năsăud (1), Călărași (0,88), Botoșani (0,87), Olt (0,79), Tulcea (0,76), Vrancea (0,76), Buzău (0,75), Satu Mare (0,75), Mureș (0,62) și Argeș (0,54).

Peste 4.000 de cazuri noi de COVID-19 în România

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, vineri, 4.026 de cazuri de COVID-19 depistate la nivel național, astfel că numărul îmbolnăvirilor confirmate pe teritoriul României de la izbucnirea crizei sanitare la un total de 172.516. Autoritățile au precizat că 127.076 de pacienți au fost declarați vindecați.

„Valul doi, pe plan european, pe emisfera nordică zicem, va fi pe durata iernii. Acum, cât de greu va fi pe perioada iernii, depinde de noi. Dacă reușim să stopăm creșterea, să ajungem pe un platou, să începem o descreștere, care durează, nu se obține imediat, clar putem avea situația sub control, cum am ținut-o în primul val. Dacă nu se respectă regulile, dacă sunt presiuni să nu se ia anumite restricții... Sunt unii supărați pe noi, că de ce s-au luat... Dacă continuăm în această logică ”de ce ne trebuie asta, de ce ne trebuie asta?”, atunci clar lupta va fi mult mai grea și cu o durată mult mai lungă. Deci depinde totul de modul în care lucrăm cu toții împreună”, a declarat secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Întrebat dacă la primăvară putem răsfula ușurați, acesta a răspuns: „Nu pot să vă garantez nimic, că nu știu cum va fi comportamentul. Aduceți-vă aminte că noi nu am trecut printr-o iarnă serioasă cu virusul ăsta. Noi am început din martie, acum vedem cum va fi la iarn... Din primăvară până acum nu am stat liniștiți, iar creștererile au început în vară, toamnă”.