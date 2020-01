Capitala, în plină pregătire pentru Bobotează. Mii de credincioși sunt așteptați, luni, la Patriarhie (VIDEO)

Pregătiri în toi în Capitală pentru Slujba de Bobotează. Luni la Patriarhie sunt aşteptaţi mii de credincioşi să ia agheasmă. Este apa pe care o sfinţesc preoţii şi pe care oamenii o beau ca să fie protejaţi de rele. În curtea Catedralei patriarhale vor fi amplasate 24 de vase mari cu o capacitate de 500 de litri de apă fiecare de la izvorul din Parcul Grădina Maicii Domnului, relatează B1 TV.



Sfinţirea cea Mare a apei a avut loc după oficierea Sfintei Liturghii. Totuşi, lumea a venit încă de la primele ore pentru a asista la această ceremonie.



Oamenii au venit sa se roage inaintea celei mai mari sarbatori a inceputului de an.



Pentru fiecare dintre cei prezenţi la biserică, sărbătoarea Botezului Domnului reprezintă ceva personal.



De asemenea, în faţa Patriarhiei, a fost înălţată o cruce din cetină de brad, împodobită cu flori şi busuioc, a anunțat Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

