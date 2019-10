Captură record droguri: Cetăţean sârb, prins la graniță când încerca să introducă în ţară aproape o tonă de stupefiante (VIDEO)

Captură record de cannabis în Vama Giurgiu. Poliţiştii de frontieră au reţinut un cetăţean sârb care încerca să introducă în ţară aproape o tonă de droguri, informează B1 TV. Bărbatul nu a spus deocamdată care era destinația stupefiantelor. Polițiștii cred că individul este un cărăuş care face parte dintr-o rețea internațională de trafic de droguri.

Cetățeanul sârb, în vârstă de 32 de ani, a ajuns la graniță la miezul nopții. A vrut să intre în România la volanul unui microbuz, plin ochi de stupefiante.

Poliţiştii de frontieră i-au controlat microbuzul şi au descoperit, în interior, mai mulţi saci de rafie, de culoare albă. În interiorul fiecărui sac erau mai multe pachete ambalate în folie de staniol astfel încât drogurile să nu poată fi detectate. În total, poliţiştii au găsit 750 de kilograme de canabis.

Ulterior, cetăţeanul sârb a fost reţinut, iar acum se fac cercetări pentru a vedea de unde a plecat uriaşa cantitate de droguri şi unde ar fi trebuit să ajungă. Dacă ar fi fost comercializate pe piaţa neagră, drogurile ar fi valorat mai bine de nouă milioane de euro.

Zilele trecute, şapte cetățeni străini au fost prinși cu diferite cantități de droguri în bagaje, în Aeroportul din Cluj-Napoca. Aceștia le-au declarat polițiștilor că substanțele erau pentru consum propriu.

