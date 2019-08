Aproximativ 55.000 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană, în valoare totală de aproximativ 636.500 lei, au fost confiscate de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației în punctul de trecere Siret și la „frontiera verde”. De asemenea, două autovehicule au fost reținute în vederea continuării cercetărilor. Marfa urma să ajungă pe piaţa neagră de desfacere din România.

"În data de 13 august a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus, judeţul Suceava, s-a desfăşurat o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigări în zona de responsabilitate.

Astfel în jurul orei 19.20, colegii noştri au observat în apropierea frontierei de stat, pe direcţia localităţii Bilca, un grup de persoane care încărca într-un microbuz marca Volkswagen Transporter mai multe colete voluminoase.

Imediat, colegii noștri au acționat pentru reținerea persoanelor efectuând somațiile legale prin voce, moment în care acestea au abandonat coletele şi microbuzul și au fugit spre teritoriul ucrainean.

Imediat au fost anunţate despre eveniment autorităţile de frontieră din Ucraina care ulterior ne-au comunicat că pe direţia respectivă au reţinut în apropierea frontierei o persoană de cetăţenie ucraineană şi un autoturism de teren.

Din primele verificări, în mașina abandonată au fost descoperite mai multe colete care conțineau țigări de proveniență ucraineană, fapt pentru care microbuzul a fost dus la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 32.670 pachete cu țigări de proveniență ucraineană.

Ţigările în valoare de 381.654 lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar microbuzul a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor", se arată într-un comunicat de presă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.