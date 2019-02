Captură record de COCAINĂ şi ecstasy făcută de poliţiştii români (VIDEO)

11 kilograme de droguri de mare risc confiscate, 5 persoane arestate, 800 de euro şi două autoturisme indisponibilizate. Acesta este bilanţul unei operaţiuni internaţionale, în care poliţiştii români antidrog, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au colaborat cu autorităţile germane pentru destructurarea unei grupări infracţionale ce distribuia cantităţi mari de droguri, în special în cluburile de noapte din Bucureşti.

Este vorba despre cea mai mare cantitate de droguri de mare risc confiscată de Poliţia Română, într-o singură operaţiune, în anul 2018, anunţă Poliţia română.

Potrivit sursei citate, acţiunea a demarat la jumătatea lunii iulie 2018, în urma datelor primite de la autorităţile germane care, la un control de rutină al unui autocar ce aparţinea unei firme de transport persoane, ce opera pe ruta Rotterdam-Bucureşti, au descoperit şi confiscat un colet ce conţinea peste 3 kilograme de droguri de mare risc. Toată această cantitate ar fi fost destinată unei grupări infracţionale ce distribuia cantităţi mari de droguri pe raza municipiului Bucureşti, în special în cluburile de noapte.

La data de 11 august 2018, poliţiştii antidrog, împreună cu poliţiştii din cadrul Poliţiei de Frontieră Nădlac, au efectuat un control la acest punct de trecere a graniţei şi au descoperit peste 7 kilograme de comprimate ecstasy (aproximativ 15.000 de comprimate) asupra unui membru al grupării. Drogurile au fost confiscate, iar cel în cauză a fost reţinut şi condus pentru audieri la sediul DIICOT - Structura Centrală.

