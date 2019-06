Criminalul din Timiș, care a împuşcat mortal un poliţist la Recaş, nu era singur în momentul în care a fost prins de autorități, marți dimineață, ci, în casă, se afla şi prietenul acestuia, care l-a ascuns pe infractor.

Oamenii legii au intervenit în toiul nopții pentru a-l prinde pe bărbatul care se adăpostea în casa bunicii unui prieten din Remetea Mare.

Astfel, atât Ionel Lepa, cât și prietenul acestuia, au fost imobilizați.

Momentul prinderii lui Ionel Marcel Lepa a fost surprins în imagini. Pe aceste se poate observa cum criminalul fugar a fost încătuşat şi pus pe o canapea dintr-un din camerele casei din Remetea Mare.

Deși bărbatul nu a ripostat, intervenția a fost totuși una violentă.

Mai precis, în videoclip se poate auzi cum cel mai probabil bărbatul care îl adăpostise pe criminal țipă și le cere oamenilor legii să nu mai fie bătut.

”Stau, dar nu mai da”, spune acesta.

Totodată, pe înregistrare se mai aude vocea unui bărbat care țipă: "Omoară-l, omoară-l și pe ăsta".

Pe de altă parte, surse din cadrul IGPR susțin, pentru știripesurse.ro, că bărbatul care apare pe înregistrare țipând nu ar fi fost bătut.

