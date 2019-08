Alexandru Cumpănașu: Sunt imposibil de acceptat explicaţiile că în spaţiul ororilor, acel recipient a topit carnea Alexandrei, oasele, dar n-a topit bijuteriile din argint (VIDEO)

Cei care au instrumentat cazul sunt complici din cauza faptului că s-a intervenit total neprofesionist, că nu erau dotaţi corespunzător şi pentru nu ţineau legătură cu familia, a precizat Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Măceșanu, în cadrul unei emisiuni televizate la B1 TV, duminică.

Acesta a descris primele zile de anchetă în cazul Alexandrei.

Prima zi:

"N-am avut suficienţi criminalişti, nu erau dotaţi corespunzător, cercetarea la faţa locului a durat cred că o zi sau două (...), iar informaţiile care au parvenit public au fost unele care au indus foarte multă confuzie. Ba erau patru victime, ba erau două victime, ba era un butoi...

Tatăl şi mama Alexandrei au fost la faţa locului, când s-a făcut cercetarea la faţa locului, pentru a recunoaşte nişte bijuterii. Atât. (...) Este vorba despre un inel, un lănţişor de argint şi atât. Nu s-a găsit ceasul Alexandrei. (...) Ea nu pleca de acasă fără ceas. Ceasul nu i l-am găsit şi nu e de găsit nicăieri. Însă în ziua aia a plecat cu ceas cu tot.

După această primă zi de cercetare la faţa locului s-au tras nişte concluzii pripite.

Am acuzat aceste instituţii şi în special DIICOT Craiova, Parchetul Teritorial Old şi aşa mai departe pentru că sunt mult prea multe dovezi în sensul ăsta sau indicii rezonabile."



A doua zi:

"Deodată, apare recunoaşterea criminalului. (...) Până atunci tăcuse. (...)

Nimeni nu ţinea legătură cu noi. (...) Le-am cerut insistent, Parchetului General şi Poliţiei, să aibă o persoană care să ţină legătura cu familia, astfel încât aceştia să le poată da măcar indicii care veneau către ei, false, nefalse. (...) Nu s-a deranjat nimeni, timp de şapte sau opt zile, până alaltăieri (vineri, 2 august - n.r.). Singurul tip de abordare pro-activă a venit din partea Ministerului Sănătăţii.

Am dat DIICOT-ului şi Ministerului de Interne, multe, cred că zeci de mii de informaţii pe care le-am sortat din cele zeci de mii. (...) Şi astea sunt verificabile.

Păi telefonul, care este un telefon inteligent Android, trebuie să-l găsească prin mărturia lui? Adică nu pot să apeleze la un serviciu de informaţii, la o structură specializată?

Sunt mult prea imposibil de acceptat explicaţiile că în acel spaţiu al ororilor s-a întâmplat aşa cu acel recipient, care a topit carnea Alexandrei, oasele, dar n-a topit bijuteriile din argint."

