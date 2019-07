UPDATE 12.50: Informația privind posibila prezență a Alexandrei într-un pod dintr-o casă învecinată cu cea a lui Gheorghe Dincă nu se confirmă.

"Alexandra nu fost găsită. Nu a fost nicio locație găsită, în acest moment această informație nu este una veridică", a declarat Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei.



-Știrea inițială-

Pistă nouă în ancheta tragediei din Caracal!

Poliţiştii verifică miercuri la prânz o casă din localitate după ce au primit informaţii că Alexandra, tânara de 15 ani dispărută, ar fi într-un pod, la câteva case distanță de locuința lui Gheorghe Dincă, anunță televiziunile de știri.

Oamenii legii se află la fața locului și verifică această pistă, după ce o femeie din Caracal a primit un mesaj pe Facebook în care se spune că Alexandra ar fi în viață și să o caute cineva într-un pod, pentru că este legată acolo și riscă să moară de foame.

"Faceti ceva! Alexandra este in podul unei case, este o casa parasită cu niște sălcii pletoase", este mesajul care a pus forțele de ordine în alertă.

Mulți polițiști caută acum în împrejurimi. Sunt multe case părăsite în zonă.

Informația nu a fost confirmată până în prezent.

