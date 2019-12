Noi audieri în cazul Caracal: Mama Luizei Melencu, fostul iubit al fetei și o colegă, chemați de urgență la DIICOT Craiova (VIDEO)

Anchetatorii continuă audierile în cazul „Caracal”. După ce Gheorghe Dincă a povestit ororile la care a supus-o pe Luiza Melencu, alături de complicele său, Ștefan Risipiceanu, mama Luizei Melencu, fostul iubit al acesteia, dar și una dintre colegele fetei au fost chemați iar la DIICOT Craiova, pentru a fi audiați, informează B1 TV.

Monica Melencu, mama Luizei, a declarat că nu știe de ce a fost chemată iar la audieri.

Declarații vor da și fostul iubit și o fostă colegă. Ambii au mai fost audiați și în trecut. De atfel, fata a susținut că întrebările ce i s-au pus i s-au părut ironice și menite mai degrabă să o scoată pe Luiza vinovată.

Gheorghe Dincă ar trebui trimis în judecată până la finele lunii ianuarie 2020, în caz contrar acesta urmând a fi eliberat, dat fiind că, potrivit legii, o persoană nu poate fi ținută în arest mai mult de 180 de zile fără a fi trimisă în judecată.

