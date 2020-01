ȘOC în cazul CARACAL: Gheorghe DINCĂ ar putea fi ELIBERAT! (VIDEO)

Răsturnare de situaţie în cazul Caracal! Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Asta pentru că anchetatorii nu reușesc să dea de urma cadavrelor celor două fete dispărute, pe care Gheorghe Dincă susține că le-ar fi omorât. Mai mult, mandatul de arestare a lui Dincă expiră pe 27 ianuarie, iar dacă până atunci procurorii nu reușesc să-l trimită în judecată, acesta va fi liber, informează B1 TV.

Mandatul de arestare preventivă i-a fost prelungit de mai multe ori, dar potrivit articolului 23 din Constituție și a articolului 246 din Codul de Procedură Penală, „Durata totală a arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale nu poate depăși un termen rezonabil și nu poate fi mai mare de 180 de zile".

