IMAGINI CUTREMURĂTOARE din CASA GROAZEI. Ce au găsit polițiștii în grădina criminalului în serie din Caracal (FOTO)

Apar detalii cutremurătoare în cazul celor două fete dispărute din Caracal! Potrivit unor surse, fata dispărută miercuri a reuşit să sune la 112 în timp ce era în casa răpitorului. A dat detalii despre locul unde se afla dar, din păcate, nu a putut fi localizată și salvată la timp, informează B1 TV. Polițiștii au găsit o mizerie de nedescris la casa principalului suspect al cazului din Caracal, curtea bărbatului fiind ticsită de vechituri aruncate aleatoriu, gunoaie, dar și un butoi, în care, potrivit polițiștilor, au fost găsite rămășițe umane.

Alexandra Măceşanu ar fi sunat joi la 112 ca să ceară ajutor. Ba mai mult, ar fi descris gospodăria din Caracal în care ar fi fost ținută captivă. Anchetatorii au cerut date de la Serviciul de Telecomunicații Speciale care a identificat aria în care s-ar fi aflat tânăra. Doar că STS-ul a oferit o arie în care poliţiştii au verificat doar... 3 case!

