INTERCEPTĂRI din dosarul Caracal: Dincă i-a povestit unui ”coleg de celulă” cum i-a ars trupul Luizei Melencu / Detalii cutremurătoare din rechizitoriul procurorilor (VIDEO)

Gheorghe Dincă rămâne după gratii, nu în arest la domiciliu, aşa cum şi-a dorit. El va fi mutat la penitenciarul de maximă siguranţă din Craiova şi va aştepta judecata, care va avea loc la Tribunalul Olt, infrormează B1 TV. Între timp, apar noi date şocante din rechizitoriu. Datorită unui colaborator aflat chiar în celula lui Gheorghe Dincă, procurorii au putut proba că acesta îşi recunoaşte faptele. Planul diabolic a fost atent premeditat. Mecanicul din Caracal şi-a transformat casa într-o fortăreaţă din care nu se putea evada. Trei zile a rezistat Luiza Melencu în casa ororilor, unde a fost supusă la chinuri greu de imaginat.

