Noi căutări la Caracal: O femeie a sesizat Poliţia după ce a găsit haine pe un câmp (VIDEO)

Apar noi amănunte despre crimele din Caracal. O femeie a sesizat Poliţia după ce a găsit haine lângă locul unde s-a căutat telefonul Luizei. Aceasta a spus că a văzut o pereche de jeanși şi una de pantaloni scurţi, informează B1 TV.

Femeia care a făcut sesizarea este o vecină a lui Gheorghe Dincă.

Locul indicat este aproape de drumul spre Craiova, acolo unde Gheorghe Dincă le-a spus anchetatorilor că a aruncat telefonul Luizei, într-un lan de floarea-soarelui, la aproape la nouă kilometri de locuinţa sa.

SCANDAL MONSTRU ÎNTRE ANDREEA MARIN ȘI CORNELIA CATANGA! S-AU CERTAT CA LA UȘA CORTULUI! DE LA CE A PORNIT RĂZBOIUL

Probele au fost ridicate de anchetatori şi urmează să fie expertizate. În paralel, sunt noi percheziţii şi acasă la Dincă.

S-A TERMINAT! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL DUREROS! VIOREL LIS ȘI-A DAT OCHII PESTE CAP: ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.