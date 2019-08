Noi dezvăluiri în cazul crimelor de la Caracal.

Polițiștii expertizează, joi, mașina de ocazie cu care Gheorghe Dincă s-a întors de la Craiova, unde a mers, în ziua în care Alexandra a sunat la 112, pentru a-și reîncărca o cartelă prepay și a-și mai achiziționa una.

ADIO, MIOARA ROMAN! OANA ROMAN A FĂCUT ANUNȚUL ÎN LACRIMI: NU S-A SIMȚIT PREA BINE...

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.