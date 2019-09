Cazul Caracal este poate cea mai serioasă anchetă realizată de poliţiştii şi procurorii români din ultimii 20 de ani. Este de asemenea unul dintre cele mai vaste dosare, cu cel puţin două victime confirmate, suspecţi, profile psihologice şi detectoare de minciuni. Ei bine, marți, ancheta a ajuns în stadiul în care poate deveni şi subiect de telenovelă. După ce mama Luizei Melencu a refuzat un nou test ADN, INML a ajuns la concluzia că tatăl Luizei nu este... tatăl biologic.

Procurorii au încercat încă de luni să meargă acasă la mama Luizei pentru a preleva probe de ADN. Monica Melencu a refuzat însă procedura aşa că anchetatorii au cerut autorizaţie din partea Tribunalului Bucureşti.

După ce surse din anchetă au confirmat că resturile umane găsite la liziera pădurii nu au furnizat rezultate ADN concludente, acum aceleaşi surse anunţă acum că INML a făcut o descoperire şocantă: tatăl Luizei nu ar fi şi tatăl biologic. Motiv pentru care ar fi nevoie de noi probe de la mama copilei. Monica Melencu crede însă că această informaţie a fost "scursă" în spaţiul public pentru a o şantaja.

"Asta sună a șantaj din partea procurorilor. Eu am stat 20 de ani cu el și am doi copii. Dacă eu știu că e tatăl biologic al copilului, asta sună a șantaj. Eu am aflat de la televiziuni. Pe mine nu m-a sunat nimeni. Eu un alt test ADN nu fac", a declarat mama Luizei Melencu, potrivit România TV.

Şi rudele Luizei se tem că anchetatorii ar putea falsifica probele ADN pentru a închide mai repede ancheta. Bunicul adolescentei este convins că aceasta este în continuare în viață.

Oamenii spun că anchetatorii nu pot să ia probele ADN cu forța.

Pe 18 septembrie, DIICOT a anunțat că oasele descoperite în liziera de lângă Caracal provin de la scheletul unei fete cu vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani, alta decât cea descoperită la data de 26 iulie.

