Copilul tău are un comportament manipulator? Cum îl detectezi și cum să-l ajuți

Ti s-a intamplat vreodata ca cel mic sa inceapa sa planga si sa-ti spuna ca nu-l iubesti sau ca-l iubesti mai mult pe fratele lui, fix in momentul in care ii spui ca trebuie sa inchida jocul la calculator si sa-si faca temele sau sa se duca la culcare? Daca da, atunci ai trait si momente in care chiar te-ai simtit vinovat(a) ca ii strici o placere si ai cedat santajului emotional. Sau poate iti promite ca, daca il lasi undeva sau ii faci o favoare, si el te va ajuta sa faci X. Iar dupa ce s-a vazut “cu sacii in caruta”, a uitat toate promisiunile de dinainte.

Unii copii sunt maestri in a gasi modalitati creative de a te “pacali”. Asta nu este neaparat un lucru rau, chiar daca pe tine te scot din minti. Copiii nu au puterea unui adult, nu iau cele mai importante decizii, insa faptul ca incearca sa preia initiativa si sa gaseasca modalitati prin care sa ocoleasca ce nu le place si sa faca ce vor ii poate ajuta sa-si antreneze mintea in scopul gasirii solutiilor la diverse probleme. Datoria ta, ca parinte, este insa sa-l lasi sa-si dezvolte aceste abilitati respectand, totusi, anumite limite.

Atunci cand copilul tau are o solicitare si face tot posibilul sa obtina ceea ce vrea, incearca sa privesti altfel lucrurile. Acesta este meseria lui, sa ceara, sa-si comunice nevoile si sa incerce sa le obtina. Pentru el nu conteaza cum le obtine. Nu te supara pe el ca isi doreste ceva “imposibil” sau ca incearca sa te manipuleze sau santajeze, ci ajuta-l sa-si gestioneze energia si sa isi dezvolte autocontrolul.

Copiii manipuleaza pentru ca au vazut ca, de cele mai multe ori functioneaza si cedezi. De aceea recurg la santaj emotional, minciuni, tantrumuri, negocieri, fac pe victimele. Adevaratul pericol consta in transformarea acestui obicei intr-un mod de viata.

Iata 6 pasi care sa te ajute sa detectezi formele de santaj si sa iti ajuti copilul sa isi canalizeze energia in alte scopuri.

1. Care sunt formele de manipulare

Instinctiv, ca modalitate de supravietuire, copiii au abilitati de a obtine ceea ce vor si de a evita ceea ce nu vor. Atunci aplica aceste tactici, precum santajul emotional. Il vezi trist pentru ca nu i-ai satisfacut o dorinta, ceea ce automat poate declansa un sentiment de vinovatie. In acele momente trebuie insa sa te intrebi. Este datoria ta de parinte sa-l faci fericit sau sa-l inveti cum sa accepte realitatea si sa se acomodeze cu viata asa cum este ea. Daca optezi pentru a doua varianta de raspuns, atunci ii poti spune “Imi pare foarte rau ca esti suparat, insa X (dorinta) nu se poate (acum sau deloc, in functie de circumstante si de dorinta)”.

