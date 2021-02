Carambol la intrare în București / Alte două accidente s-au produs miercuri dimineață în țară. Bilanțul victimelor (VIDEO)

Carambol pe DN1. Trei autoturisme s-au ciocnit la intrarea în Capitală. Traficul se desfășoară restricționat pe o singură bandă, dirijat de polițiști, a precizat Cătălin Bocai, de la centrul Infotrafic, pentru B1 TV. Nu sunt victime.

Bocai a mai precizat că alte două accidente s-au mai produs miercuri dimineață.

Unul a avut loc pe DN4, la ieșirea din Popești Leordeni, către Centura Bucureștiului. Au fost implicate două autotrenuri, iar două persoane au fost rănite grav. Traficul rutier a fost reluat în condiții normale.

De trei sferturi de oră, în județul Dâmbovița a avut loc un grav accident rutier pe DN71, în localitatea Mircea Vodă. Au fost implicate cu microbuz și două autoturisme. Cinci persoane au fost rănite, din care două grav. Traficul va fi reluat în scurt timp.

