Direcţia de Sănătate Publică Alba a înaintat Institutului Naţional de Sănătate Publică propunerea de carantinare a mai multor oraşe din Alba, localităţi unde se înregistrează o incidenţă crescută. În CUGIR, Alba Iulia, Blaj şi Sebeş, incidenţa infectărilor a depăşit deja normele la care se poate impune, în caz de nevoie, o carantină.

„Incidența la noi nu a avut o creștere accelerată. Noi am început să luăm măsuri în urmă cu două săptămâni. Am avut chiar înainte cu o săptămâna să se instituie la nivel național măsură carantinarii pe timp de noapte.

Din păcate, chiar dacă este o creștere ușoară este o creștere constanta, iar din analizele de risc făcute de DSP, în analizele trimise astăzi INSP-ului există o propunere de carantinare pt. localitățile care au o incidența foarte crescută.

După primirea avizului de la INSP le vom analiză în Grupul de Suport Tehnic pe epidemii, după care vom convoca Comitetul pt. Sit. de Urgență și vom lua măsuri în consecință.Noi masurile le luam gradual si ele au fost luate de peste doua saptamani, aproape in fiecare zi, dar totusi pt. ca este o crestere constanta vom intra in Comitetul pt. Sit. de Urgenta si vom lua masuri”, a precizat prefectul județului, Nicolae Albu.

Carantinare ar urma să fie o măsură prin care se dorește scăderea incidenței din localități, iar măsurile stricte adoptate în alte localități din Alba și-au dovedit deja eficiența, după cum a precizat prefectul.

„Carantinarea este până la urmă o măsură proactivă, este o măsură de limitare a creșterii cazurilor și dacă în cele 14 zile pt. care este instituită va scădea incidența, le vom analiză și chiar poate fi ridicată, iar măsură trebuie luată și că protejare pt. spitale.

Noi n-am avut pacienți pe care să nu-i putem internă, dar totuși avem locurile ocupate tot timpul la limita și atunci pt. a scădea presiunea de pe UPU și de pe AȚI este o măsură binevenită de protejare a populației. Un exemplu de bună practică pe municipiul Aiud și pe orașul Ocna-Mureș cu niște măsuri foarte stricte, a scăzut incidența de la 8 la 3,5 în două săptămâni.

Dacă de exemplu, avem propunerea finalizată și trecută prin Grupul de Suport, mâine vom întruni CJSU și cred că ar fi necesară o zi pt. a aduce la cunoștință pt. populație, dar în ziua respectivă noi deja avem măsurile... de peste două săptămâni, nu va fi situația negestionata. Să știți că va pot spune fără ezitare că respectă, marea majoritate respectă, puțîn oameni și pe stradă, dacă mergem în localitățile unde incidența este peste 3, nu poartă masca. Tocmai din cauza asta am avut scăderi, unde măsurile au fost luate, doar cu aportul populației pot fi depășite. Municipiul Aiud și orașul Ocna-Mureș sunt chiar un exemplu de bună practică. Acolo au fost măsurile nu numai luate, ci și respectate f. bine de autoritățile locale și de către populație”, a explicat prefectul județului pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Femeia intrase în baie când a văzut ceva straniu pe perete. A făcut o poză și a întrebat internauții ce poate fi. „Mută-te imediat de acolo!”