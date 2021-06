Caraş-Severin: Cei doi frați dați dispăruți au fost găsiți la opt kilometri de locuință. Ei au plecat de acasă după ce au fost bătuţi de tatăl lor (VIDEO)

Cei doi frați de 3, respectiv 5 ani, căutați cu elicopterul ore în șir în județul Caraș-Severin, au fost găsiți la opt kilometri de casă și, din fericire, sunt sănătoși, informează B1 TV, în cadrul Știrilor B1, prezentate de Ștefan Pășcuță. Copiii au fugit de acasă după ce au fost bătuți de tatăl lor, susțin reprezentanților Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin.

Cei doi frați au fost găsiți, după 18 ore de căutări, pe marginea drumului din localitatea Plucova, la opt kilometri de locul dispariției. Erau înfrigurați și înfometați, dar altfel în stare bună.

Cei doi copii erau plecați de joi dimineață de acasă. Autoritățile locale au declanșat o adevărată desfășurare de forțe pentru a-i găsi pe micuți. La operațiune au fost folosiți inclusiv câini de urmă și elicoptere și au participat și zeci de voluntari. În paralel, polițiștii au făcut verificări și în localitățile învecinate, dar și la stâne pentru găsirea celor doi minori.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.