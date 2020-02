Caraș-Severin: Mai multe eleve, agresate de directorului unei școli din orașul Oravița

Patru eleve ar fi fost agresate de directorul unei şcoli din Oraviţa, judeţul Caraș-Severin, chiar în incinta şcolii.

Adolescentele au spus că au fost pipăite, bruscate, dar şi că au primit mesaje indecente de la acesta.

Elevele, care au vârste de 17 şi 18 ani, au depus plangere la poliţie.

În caz, autorităţile au deschis o anchetă pentru a verifica situaţia. Astfel, mai multe persoane, inclusiv cadre didactice și martori, au fost audiate, scrie Antena3.ro.

Inspectoratul Școlar Județean și Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița au aflat de această situație și, în funcție de rezultatele anchetei, urmează să fie dispuse măsurile legale în consecință.

„Astăzi (joi, n.r.), în jurul orei 10.00, Poliția orașului Oravița a fost sesizată despre faptul că directorul unei unități școlare ar fi avut un comportament nepotrivit, în cursul acestei zile, în incinta unității școlare. Imediat polițiștii au deschis o anchetă pentru verificarea și stabilirea situației de fapt. În acest moment, la sediul poliției sunt audiate mai multe persoane, cadre didactice și martori, pentru stabilirea cu exactitate a întregii situații”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Caraş-Severin, Alina Boeru.

Reamintim că nu este primul caz de acest gen, în România, astfel de situaţii întâmplându-se frecvent.

De exemplu, în luna noiembie a anului 2019, o elevă de clasa a VIII-a a fost agresată sexual de directorul şcolii, care este şi profesor de sport.

Totul s-ar fi întâmplat chiar în biroul acestuia, unde eleva ar fi mers pentru a-l întreba de ce a primit notă mică pentru un proiect.

Eleva a stat câteva ore bune în biroul directorului apoi, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic, s-a îndreptat înspre sala de clasă unde a mai stat la cursuri încă două ore, povestesc profesorii. Părinţii au suferit un şoc când au auzit ce s-a întâmplat şi au ajuns la spital. Ulterior, tatăl minorei a mers la poliţie pentru a depune o plângere pe numele cadrului didactic. (Detalii AICI)

Totodată, mulţi elevi sunt bătuţi de cadre didactice sau chiar şi de părinţii altor colegi.

Tot în noiembrie, o adolescentă din Vinețești, județul Vaslui, a fost bătută şi ameninţată că va fi călcată cu maşina, de tatăl unei colege.

Bărbatul a intrat în clasa fiicei sale şi a bătut-o pe o colegă a fetei, de faţa cu profesoara şi ceilalţi elevi.

"Am fost agresată de tatăl colegei pentru că am avut un conflict cu fiica lui care a degenerat. Totul a pornit de la faptul că am fost acuzată că aş fi bârfit-o pe ea chiar dacã nimic nu este adevărat. A vorbit apoi urât de mine, m-am enervat şi am avut o discuţie aprinsă cu ea. Vineri, în timpul orei de biologie, cu profesoara în clasă, a venit cu bunica ei. Aceasta a început să ţipe la mine că mă lasă fără păr în cap. Am tăcut din gură şi am crezut că totul se va sfârşi dar nu a fost aşa. A venit tatăl ei la mine, nervos, şi m-a luat de păr şi m-a ameninţat că mă va călca cu maşina. Profesoara de biologie i-a cerut să se calmeze şi să iasă afară", a declarat eleva agresată. (Detalii AICI)