Medicul cardiolog Mircea Cinteză atrage atenția asupra faptului că, în contextul epidemiei de COVID-19, pacienții cu afecțiuni cardiovsculare traversează ”cel mai greu moment din ultimii ani” pentru că noul coronavirus atacă nu doar plămânii, ci și inima și agravează bolile de care aceștia suferă deja. Totuși, medicul este de părere că, având în vedere situația pe care o traversăm, sistemul medical din România a făcut tot ce este posibil în condițiile date pentru persoanele cu boli cardiovaasculare.

”În România sunt cele mai multe boli cronice și dau cea mai mare mortalitate. La toate națiile Europei, bolile cardiovasculare omoară mai mult decât cancerul. COVID-ul atacă plămânul, dar în mod secundar, atacă și inima. În momentul în care COVID-ul atacă 100 de persoane, cei care sunt bolnavi de inimă este evident că vor suporta mai greu boala. Din păcate, mor și oameni care nu au niciun fel de boală din pricina COVID-ului. Nu știm exact, de ce unii rezistă și alții nu, dar cei care au boli cardiovasculare, în clipa în care le sunt atacați plămânii și inima, rezistă mai puțin. Din pricina asta, este cel mai greu moment din ultimii ani pentru bolnavii de boli cardiovasculare pentru că ei trebuie să se păzească mai mult decât ceilalți pentru că acest virus le pune în pericol viața prin atacarea bolilor de care suferă în mod cronic. Repet, din păcate, bolile cardiovasculare sunt cele mai răspândite boli care omoară oamenii”, a explicat Mircea Cinteză, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu.

Întrebat dacă este de părere că în contextul epidemiei de coronavirus, sistemul medical românesc s-a ocupat așa cum trebuie de pacienții cu afecțiuni cardiace și circulatorii, medicul a răspuns: ”Eu cred că se face ceea ce este posibil. În România, din diverse motive, numărul de medici la un milion de locuitori este cel mai mic din Europa. În aceste condiții, dacă vorbim de detașarea medicilor, pe cine să detașăm când noi, de la început, suntem cei mai puțini dotați cu medici din toată comunitatea în care trăim? Este adevărat că s-a făcut mult pentru medici în ultima vreme, dar, în această perioadă, medicii, cel puțin din câte știu eu, nu sunt plecați în concediu și se lucrează la capacitatea maximă. Din păcate, din pricina faptului că o bună perioadă de timp bolnavii cronici s-au temut să iasă din casă, să se ducă la camerele de gardă, acum sunt foarte mulți care s-au adresat spitalelor și locurile pentru boli cardiovasculare, pentru operații, sunt aproape ocupate. În acest moment, eu cred că, în condițiile României, care are cei mai puțini medici pe cap de locuitor din Europa, se face ceea ce se poate. Povestea cu concediile deocamdată nu este aplicată, cel puțin în București nimeni nu și-a luat concediu până la data de 1 august și probabil că și mai departe, lucrurile s-ar putea să fie similare. Eu cred că se face tot ce se poate în condițiile date”.

În acest context, medicul Mircea Cinteză a insistat asupra faptului că cea mai simplă metodă de protecție în fața unei potențiale infecții cu SARS-CoV-2 este purtarea măștii de protecție.

"Sfatul meu principal este că eu cred cu adevărat că purtarea măștii apără. În afară de sfatul de a evita să iasă afară bolnavii cardiovascular, iar dacă trebuie să iasă, să o facă seara și dimineața, în mod insistent îi asigur că dacă poartă mască obișnuită sunt destul de protejați. Am văzut asta în jurul meu, la spitalul uriaș unde lucrez și unde măștile au fost folositoare", a mai spus Mircea Cinteză.

România a înregistrat, marți, a șaptea zi consecutivă cu peste 1.000 de cazuri de COVID-19.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că, până marți - ora 13, au fost confirmate la nivel național 47.053 de cazuri de infecție cu coronavirus - la un număr total de 1.131.699 de teste pentru SARS-CoV-2 prelucrate - dintre care 1.151 reprezintă îmbolnăviri nou depistate, la 21.135 de teste. Din numărul total de persoane diagnosticate cu COVID-19, 26.128 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.716 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare, 2239 au decedat, dintre care 33 în ultimele 24 de ore, iar alte 357 sunt internate în secțiile de terapie intensivă din țară.

