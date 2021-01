Care este, de fapt, povestea cămășii purtate de Sorin Cîmpeanu la vaccinare: ”Nu este o invenție absolută”

Ministrul Educației vine cu noi explicații în legătură cu cămașa cu mâneca decupată pe care a purtat-o atunci când s-a vaccinat anti-COVID-19. Sorin Cîmpeanu spune că acest tip de cămăși este folosit, de obicei de persoanele insulino-dependente care trebuie să facă mai multe injecții pe zi.

Sorin Cîmpeanu, despre cămașa pe care a purta-o la vaccinare: Uitați-vă la ce cămăși folosesc cei care sunt insulino-dependenți

“Povestea acelei cămăși este foarte simplă. A fost un mod de a face vizibil faptul că eu susțin actul, necesitatea și importanța vaccinării cadrelor didactice.

Dacă vreți să mergeți în detalii, uitați-vă la ce cămăși folosesc cei care sunt insulino-dependenți și își fac injecție de două ori pe zi la birou. Nu este o invenție absolută, doar că a fost vizibilă.

Tatăl meu este dependent de insulină. Plus că am făcut câteva zeci de vaccinuri, așa cum am afirmat public”, a spus Sorin Cîmpeanu, la Digi 24.

Ministrul Educației, vaccinat anti-COVID pe 20 ianuarie, împreună cu ceilalți membri ai Guvernului

Pe 20 ianuarie, atunci când a primit prima doză a vaccinului împotriva coronavirusului, Sorin Cîmpeanu a purtat o cămașă prevăzută cu o deschizătură ca să lase la vedere doar partea de braț în care i-a fost făcută injecția. Ceilalți membri ai Guvernului, care s-au vaccinat în aceeași zi, au ales, în schimb tricouri cu mânecă scurtă. Așa se face că ținuta lui Cîmpeanu a fost extrem de comentată atunci, mai ales în mediul online.

”Am participat la campania pentru Consiliul de Securitate ONU, ocazie cu care am fost în peste 70 de țări mai altfel, care au necesitat vaccinări specifice pentru zonele respective și am reușit să fiu pregătit. Sunt unul dintre cei foarte pregătiți cu privire la actul de vaccinare, din toate perspective”, a explicat în acel moment, ministrul Educației, întrebat de unde a cumpărat o astfel de cămașă.