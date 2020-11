Care este factorul de transmitere al infecției cu Covid-19. Adrian Marinescu: ''Îi invităm în casă, stăm în preajma lor fără mască chiar câteva ore"

Autoritățile au prelungit măsurile luate în urmă cu două săptămâni după ce rata de infectare a ajuns la 3,91 la mia de locuitori, în București.



Doctorul Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul Matei Bals din Bucuresti, spune că este de așteptat că numărul de cazuri să crească.



"Este clar ca ne gandim la un bulgare care se rostogoleste. Nu este o crestere exponentiala dar avem o crestere de la o zi la alta. Daca nu va interveni ceva care sa opreasca acest bulgare, este evident ca numarul cazurilor va creste in continuare", a spus Dr. Adrian Marinescu, potrivit ziare.com.

Acesta spune că ar trebui să existe mai multe spitale cu circuite Covid, pentru ca sistemul medical să reizste.

,,Spitalul Sf Ioan a intrat in circuitul COVID, vor urma si altele. Probabil ca aceste masuri trebuie luate mai curand.''



Medicul mai spune că oamenii trebuie să respecte măsurile adoptate, iar capacitatea de testare să fie mărită.

Persoanele pozitive si contactii acestora sa fie izolati si sa se ia masuri restrictive in zonele in care incidenta ratei de infectare este mare.



Despre închiderea școlilor, tetrelor și restaurantelor, medicul Marinescu a spus ca, daca nu se luau aceste masuri, situația era mai gravă.



"Activitatile care au fost restrictionate nu au fost cele cu cea mai mare rata de transmitere. In momentul de fata, cel mai mare pericol de transmitere este in grupul de cunoscuti: familia extinsa, prieteni, colegi apropiati de la locul de munca. Ii invitam in casa, stam in preajma lor fara masca chiar cateva ore, crezand ca nu sunt infectati. Gresit. Pot fi asimptomatici. Dar daca nu s-ar fi luat aceste masuri, probabil am fi avut un numar mai mare de infectare", a mai explicat medicul Marinescu.