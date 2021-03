Care sunt avantajele vaccinului anti-COVID-19 Johnson & Johnson. Explicațiile medicului Radu Țincu (VIDEO)

Al patrulea tip de vaccin urmează să apară pe piață. România va primi din aprilie vaccinuri anti-COVID-19 de la Johnson & Johnson. Medicul primar ATI Radu Tincu a fost invitat în studioul B1 TV și a vorbit despre calităţile pe care le are noul vaccin.

Întrebat dacă trebuie să ne ațteptăm la reacții adverse puternice după vaccinarea cu Johnson & Johnson, medicul Radu Țincu a precizat că nu este cazul de îngrijorări. Acesta a dat o veste bună cu privire la modul în care va fi păstat și depozitat cel de-al patrulea vaccin.

„Johnson & Johnson merge pe aceeași tehnologie a vectorului viral însă are două avantaje: este un vaccin care se administrează într-o singură doză, însă cel mai mare avantaj îl reprezintă condițiile de păstrare. El va putea fi păstrat în frigider la 2-4 grade și astfel vom putea distribui vaccinul inclusiv în cabinetele medicilor de familie. Și ei vor putea să participe activ la vaccinare”, a explicat medicul, pentru B1 TV.

