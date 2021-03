Care sunt cauzele ce conduc la scaderea pulsului

Care sunt cauzele ce duc la scaderea pulsului?

Cunoscuta sub numele de bradicardie, frecventa cardiaca mai lenta decat cea normala, adica pulsul mic, apare cu precadere la persoanele in varsta, dar depinde si de conditia fizica a acestora.

In mod normal, inima unui adult aflat in repaus bate intre 60-100 de ori pe minut. Daca bataile pe minut vor fi sub 60, atunci persoana respectiva are bradicardie. Cu toate acestea, exista exceptii in care unii adulti, in timpul somnului profund prezinta un puls scazut sub 60 bpm. Sportivii si persoanele foarte active fizic au deseori, in repaus, pulsul mai mic decat aceasta valoare.

Pentru a ne da seama care sunt cauzele unui puls scazut, am pregatit mai jos informatii utile legate de bradicardie si despre cum o putem monitoriza.

Pulsul mic poate aparea la pacienti care sufera deja de boli care intrerup formarea de impulsuri nervoase normale care contracta muschiul inimii. Pe langa inaintarea in varsta, in cazul in care organismul sufera niste modificari specifice procesului de imbatranire care vor scadea frecventa cardiaca, scaderea pulsului poate fi si o cauza a bolilor arterelor coronare. Miocardita, infarctul miocardic, operatiile pe cord, boala Lyme, sarcoidoza si endocardita pot declansa de asemenea aparitia unui puls scazut, in contextul unei deteriorari a tesuturilor cardiace. In cazul in care inima nu pompeaza suficient sange catre organism, bradicardia poate fi o problema grava de sanatate.

Exista si situatia bolilor care incetinesc trecerea impulsurilor electrice prin inima, de exemplu hipotiroidismul sau diverse dezechilibre electrolitice, cum ar fi un nivel anormal de potasiu sau de calciu in sange.

Si defectele cardiace congenitale si boala inflamatorie (lupus sau febra reumatica) pot fi cauze ale pulsului scazut. Pe de alta parte, apneea obstructiva in somn, adica intreruperea frecventa a respiratiei in timpul somnului poate duce la bradicardie.

Medicamentele pentru tulburari de psihoza, ritm cardiac si hipertensiune pot avea si ele aceasta urmare. Stresul in exces, precum si consumul de alcool, tutun sau droguri sunt alti factori care vor favoriza aparitia bradicardiei.

Sfaturi ca sa alegi un pulsoximetru bun

Pentru a tine sub observatie valorile pulsului si pentru a masura concentratia de oxigen din sange, mai ales in acest context pandemic, dar si in cazul bolilor cardiace sau care afecteaza plamanii, devine o adevarata necesitate sa avem un pulsoximetru la indemana. El ne ajuta sa monitorizam aceste doua valori, pentru a ne asigura ca se afla in limite acceptabile.

Fiind un dispozitiv digital portabil, acesta seamana cu un tensiometru, fiind insa compact si de mici dimensiuni. Principiul de functionare este ingenios, intrucat in functie de lumina rosie si cea infrarosie emise de acesta si mai apoi absorbite de sangele nostru, se va stabili nivelul de oxigen din sange.

Pentru a alege unul dintre cele mai bune pulsoximetre, trebuie sa tinem cont de urmatoarele aspecte:

Este bine sa retinem ca utilitatea unui pulsoximetru se dovedeste atunci cand acesta ne poate oferi informatii vitale, care ne ajuta sa ne dam seama daca este necesar sa ne prezentam la medic sau daca valorile masurate sunt in parametri normali. Timpul de livrare a masuratorilor. Este de preferat ca rezultatele sa fie afisate intr-un timp relativ scurt, iar rezultatele sa fie cat mai exacte. Afisajul. Caracterele trebuie sa fie mari, usor vizibile pentru persoanele de toate varstele, afisate pe un ecran LED, unele dintre pulsoximetre avand chiar un ecran performant cu o tehnologie de tip OLED. Contrastul dintre datele afisate si fundal trebuie sa fie cat mai mare, pentru a citi cu usurinta informatiile de pe ecran, indiferent daca este zi sau noapte. Portabilitatea. Majoritatea modelelor sunt destul de mici pentru a fi transportate si au o greutate variabila. Astfel, un model portabil trebuie sa fie suficient de mic, dar sa aiba un afisaj destul de mare, asa incat sa fie confortabil pentru utilizator si usor de luat oriunde. Depozitare. Este indicat ca pulsoximetrul sa aiba o husa speciala in care sa poata fi protejat in caz de lovituri sau de accidente. Daca va fi luat oriunde, la sala, in parc, oriunde se desfasoara activitati fizice sau pur si simplu pentru a-l avea mereu la purtator, sunt sanse mari sa fie scapat sau izbit din greseala. De aceea, pentru a-l feri de socuri si de deteriorarea implicita, e indicat ca transportarea dispozitivului sa fie facuta in siguranta. Functii speciale. Multe pulsoximetre au in dotare tot felul de functii speciale care le pot diferentia de celelalte si cantaresc mai mult in alegerea unuia. Unele au alarma care se activeaza atunci cand pulsul este prea mic sau neregulat, si pot chiar sa anunte utilizatorul cand bateria este pe punctul de a se descarca. Mai mult, pornirea automata atunci cand degetul este introdus in dispozitiv este o alta functie utila, precum si inchiderea automata, atunci cand pulsoximetrul nu mai este utilizat. De asemenea, si posibilitatea de a-l ajusta in functie de dimensiunea degetului pacientului, precum si alte functii de acest gen, pot fi de folos anumitor utilizatori care le considera importante. Raport calitate-pret. Functiile speciale vor influenta, de cele mai multe ori, pretul produsului, in vreme ce modelele profesionale vor avea un pret mult mai ridicat. In acest sens, pentru a te asigura ca iei un produs de calitate, poti verifica informatiile despre producator: unul cunoscut este atent la reputatia sa si va scoate pe piata numai produse de calitate, care sa ii consolideze imaginea.



Cel mai bun pulsoximetru va avea intotdeauna un timp de raspuns rapid, un raport calitate pret foarte-bun si va fi durabil in timp. Un pulsoximetru ieftin nu va fi intotdeauna o alegere potrivita, dar trebuie sa ne ghidam in functie de ceea ce conteaza pentru noi in acest sens si cat de relevanta este prezenta unui astfel de dispozitiv in casele noastre.

Catena Pas cu Pas ne pune la dispozitie un pulsoximetru cu husa, certificat medical, care intruneste toate conditiile unui dispozitiv profesional de masurare a pulsului si a saturatiei de oxigen din sange, avand o durata foarte scurta de reactie, un indicator pentru nivelul bateriei si oprire automata dupa 8 secunde. Cu senzor gravitational, patru directii de afisare precum si optiuni de afisare a rezultatelor sub forma de grafic cu bare sau sub forma de unda, acest pulsoximetru are o durata de folosire destul de mare, in raport cu utilizarea sa medie de 15 masuratori pe zi.

Mai mult, la achizitionarea unui astfel de model, vei primi cadou un dezinfectant de maini Corpusan, cu care te vei putea mentine in siguranta si departe de virusuri sau bacterii, avand grija simultan de monitorizarea pulsului si a saturatiei de oxigen, factori atat de importanti in mentinerea unei stari bune de sanatate.