Care sunt cele mai așteptate producții de la Festivalul de Film de la Veneția 2020

Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2020, cel mai longeviv eveniment de gen din lume, se va desfasura in perioada 2-12 septembrie 2020.

Actrița Cate Blanchett va fi preşedintele juriului celei de-a 77-a ediţii, alături de regizorul român Cristi Puiu, regizorul german Christian Petzold, scriitorul italian Nicola Lagioia, actrița franceză Ludivine Sagnier, regizoarea britanică Joanna Hogg și austriaca Veronika Franz.

Juriul va acorda premiile pentru filmele aflate în competiţia festivalului italian: Leul de Aur pentru cel mai bun Film, Leul de Argint - Marele Premiul al Juriului şi Premiul pentru cel mai bun Regizor, Coppa Volpi pentru Cel mai bun Actor şi Cea mai bună Actriţă, precum şi premiile pentru Cel mai bun Scenariu şi Premiul Marcello Mastroianni pentru Cel mai bun Debut actoricesc.

Regizorul Cristi Puiu a fost distins iarna trecută cu Premiul pentru cel mai Bun Regizor pentru noul său film, „Malmkrog”, în cadrul secţiunii Encounters al cunoscutului Festival Internaţional de Film de la Berlin (20 februarie - 1 martie). După ce a avut premiera internaţională pe marile ecrane franceze în luna iulie, filmul Malmkrog va rula în avanpremieră pentru publicul român în prezenţa regizorului la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) din Cluj-Napoca, pe 7 august.



Cele mai asteptate productii de la Biennala di Venezia



La secțiunea Venezia 77, ce cuprinde 21 de premiere mondiale de proiecții, concurează proiecțiile:

- IN BETWEEN DYING

- LE SORELLE MACALUSO

- THE WORLD TO COME

- NUEVO ORDEN

- AMANTS (LOVERS)

- LAILA IN HAIFA

- UND MORGEN DIE GANZE WELT

- DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!)

- SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY)

- KHORSHID (SUN CHILDREN)

- PIECES OF A WOMAN

- MISS MARX

- PADRENOSTRO

- NOTTURNO

- ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN)

- THE DISCIPLE

- QUO VADIS, AIDA?

- NOMADLAND

Pe lângă această secțiune, Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2020 va mai cuprinde secțiunea Orrizonti, dedicată filmelor care prezintă cele mai noi tendințe în pelicule, Biennale College Cinema, un workshop intensiv pentru dezvoltarea și producția scurt-metrajelor și Venice VR Expanded, un număr de maxim 30 de proiecții internaționale de tip video 360, 3D și 6D.