Care sunt cele trei componente necesare pentru ca o campanie de vaccinare să fie de succes: Explicațiile epidemiologului Emilian Popovici (VIDEO)

Prof. Dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, a explicat miercuri seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, ce aspecte trebuie să fie îndeplinite pentru ca România să atingă ținta de 10 milioane de persoane vaccinate anti-COVID-19 până în luna iulie.

”Sunt trei componente necesare ca să reușești într-o campanie de vaccinare. Este vorba despre disponibilitatea oamenilor de a se vaccina, de a avea logistica pentru ca să poți să faci vaccinările și să ai vaccinul la dispoziție. Dacă toate acestea merg la modul optim, se pot realiza performanțe foarte mari și se vede situația din Israel, unde având toate componentele pe care le-am menționat la turație maximă, au reușit o acoperire vaccinală în timp relativ scurt. Totul este posibil dacă se îndeplinesc toate condițiile.

Este extrem de important să se acopere vaccinal un număr atât de mare de persoane pentru că se știe că procentul de vaccinați scade rata de transmisibilitate.

Obiectivul este deosebit de pozitiv, dar râmâne ca toate celelalte trei condiții să fie îndeplinite”, a explicat epidemiologul.

