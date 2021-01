Care sunt diferențele dintre vaccinurile Pfizer/BioNTech și Moderna. Explicațiile medicului Radu Țincu (VIDEO)

Medicul Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a vorbit joi seară, la B1 TV, despre diferențele dintre vaccinurile Pfizer/BioNTech și Moderna. Acesta spune că nu este o diferență mare între cele două, folosind aceeași tehnologie.

''Nu este o diferență foarte mare. Ambele vaccinuri folosesc aceeași tehnologie, a ARN-ului mesager. Există diferențe în ceea ce privește temperatura de stocare, dar aceste lucruri nu privesc consumatorul, adică cel care va primi vaccinul, ci mai degrabă privesc autoritățile în ceea ce privește infrastructura necesară transportului și depozitării.

Vaccinul Pfizer are o eficiență de 95%, iar cel Moderna are o eficiență de 94,1%. Există o diferență. Moderna nu poate fi administrat decât persoanelor peste 18 ani comparativ cu cel de la Pfizer, care poate fi administrat începând cu vârsta de 16 ani. Este și o diferență în ceea ce privește numărul de doze per flacol. Pentru Moderna există flacoane de 10 doze comparativ cu cel de la Pfizer unde sunt 6 doze. În rest, toate celelalte caracteristici sunt identice.'', a spus Radu Țincu, la B1 TV.

''S-a pus problema dacă populația poate să aleagă între cele 2 vaccinuri. Nu văd niciun motiv pentru care să îl aleagă pe unul sau pe celălalt. Ele folosesc aceeași tehnologie, au primit același tip de aprobare din partea Autorității de Reglemenatare și au o eficiență semnificativă proporțională. Nu cred că putem să spunem în acest moment că unul este mai bun sau celălalt sau să avem preferințe subiective privind producătorul.'', a mai spus medicul.

Vaccinarea persoanelor reprogramate se va realiza cu serul produs de compania Moderna, al cărui rapel se realizează la 28 de zile.

''Începând cu data de 1 februarie a.c., la nivelul centrelor de vaccinare din România, va începe administrarea vaccinului Moderna pentru care rapelul se realizează la 28 de zile.

Totodată, începând cu data de 28 ianuarie a.c., se pune în aplicare procesul de reprogramare a persoanelor incluse în Etapa a II-a de vaccinare din categoria domenii esențiale. Astfel, o persoană programată inițial pentru administrarea primei doze la data de 28 ianuarie va fi reprogramată la data de 8 februarie cu rapel la data de 8 martie (28 zile).

Sunt 35.304 persoane care aveau programare inițială în perioada 28 ianuarie – 11 februarie și care vor fi reprogramate la un interval de 10 zile.

În ceea ce privește reprogramarea persoanelor din Etapa a II-a din categoria domenii esențiale, aceasta se face prin intermediul platformei informatice, în ordinea realizării programărilor inițiale, la centrele de vaccinare unde acestea erau programate inițial. CNCAV a formulat deja noile cerințe operaționale către Serviciul de Telecomunicații Speciale, astfel încât procesul de reprogramare să se desfășoare optim.

Toate persoanele ce vor fi reprogramate vor fi înștiințate prin SMS și e-mail unde vor fi specificate noile date și intervale orare pentru administrarea vaccinului. De asemenea, prin e-mail vor primi o nouă recipisă care conține noile date de programare, existând, totodată, posibilitatea de vizualizare a recipisei în secțiunea „Programările mele”, direct în platformă.

Precizăm că pentru persoanele programate în Etapa a II-a, exceptând persoanele din domeniile esențiale, se menține același ritm de vaccinare. Vaccinarea continuă pentru persoanele din centrele rezidențiale, dializați, persoane nedeplasabile și cele fără adăpost.'', se arată în comunicatul transmis de CNCAV.

