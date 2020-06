Care sunt normele pentru deschiderea grădinițelor, publicate în Monitorul Oficial

Grădinițele, creșele și after school-uril private ar fi trebuit să se redeschidă, conform Hotărârii de Guvern publicate vineri în Monitorul Oficial. Cu toate astea, acest lucru nu a fost posibil, deoarece n-au fost gata normele de aplicare. Monica Anisie a declarat pentru B1 TV, vineri dimineață, că „ministerul Educației a realizat aceste norme și probabil că în curând vor fi finalizate, împreună cu Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii”. Ulterior, normele pentru deschiderea gradinițelor au fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.